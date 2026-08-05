SUNDAYs ấm lòng với loạt chi tiết ý nghĩa cuối đêm concert Mắt Nhắm Mắt Mở

HHTO - Hai đêm diễn của Concert Mắt Nhắm Mắt Mở vừa diễn ra, thu hút hàng nghìn người đến Nhà thi đấu Phú Thọ theo dõi. Bên cạnh màn trình diễn bùng nổ của HIEUTHUHAI, việc BTC tinh tế tri ân từng nhân sự góp sức vào đêm diễn cũng nhận được không ít sự chú ý của khán giả.

Trên sân khấu concert đầu tay của mình, HIEUTHUHAI đã có 2 đêm diễn thành công rực rỡ. Các SUNDAYs đã trải qua hơn 3 giờ đồng hồ đầy cảm xúc với những ca khúc làm nên tên tuổi của Quán quân Anh trai “Say Hi” 2024 như: Exit Sign, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, Không Thể Say...

Bên cạnh đó, khoảnh khắc tri ân ê-kíp đã tạo nên concert Mắt Nhắm Mắt Mở cũng được nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi. Ở phần credit - danh đề kết thúc chương trình, từng thành viên trong dàn nhân sự của concert được ghi tên đầy đủ. Với những nhóm nhảy tham gia biểu diễn, các vũ công cũng được đề tên riêng thay vì chỉ xuất hiện dưới tư cách chung là thành viên của vũ đoàn.

Kể cả các tình nguyện viên tham gia điều phối cũng không bị bỏ quên trong phần danh đề cuối chương trình. - Nguồn: Threads vutruxinchao

Phần danh đề này cũng được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Việt, những từ tiếng Anh chuyên ngành cũng được phiên dịch lại. Hơn nữa, ngay khi đang biểu diễn bài hát cuối cùng, trên màn hình LED đã hiển thị tên của dàn nhân sự đứng sau concert. Đây chính là loạt chi tiết đảm bảo khán giả thấy được công sức của từng người làm nên hai đêm diễn Mắt Nhắm Mắt Mở thành công rực rỡ.

Thông thường, phần danh đề sẽ được chiếu sau khi nghệ sĩ hoàn thành biểu diễn và vào trong cánh gà.

HIEUTHUHAI vốn nổi tiếng là một nghệ sĩ giàu tình cảm. Khi vừa được nhiều người đón nhận, rapper sinh năm 1999 cũng hỗ trợ từng đồng đội trong nhóm GERDNANG đến gần hơn với khán giả đại chúng. Việc tri ân từng người trong đội ngũ đã đồng hành cùng mình làm nên concert đầu tay cũng thể hiện sự tinh tế và kính nghiệp của anh chàng.

Xuyên suốt buổi diễn, HIEUTHUHAI cũng không ít lần kêu gọi khán giả vỗ tay cho nghệ sĩ,

﻿vũ đoàn và dàn nhạc biểu diễn cùng mình.

Ở cuối đêm diễn 2, HIEUTHUHAI đã úp mở về khả năng sẽ có Concert Mắt Nhắm Mắt Mở tại Hà Nội. Dù chưa có thông báo chính thức, nhiều SUNDAYs đã ăn mừng vì “khều” thành công ít nhất một đêm diễn tại thủ đô.