Video sét đánh trúng tên lửa ngay giữa không trung: Tên lửa có sao không?

HHTO - Tên lửa Trường Chinh 3B của Trung Quốc vừa rời bệ phóng được khoảng 30 giây thì bị sét đánh ngay giữa không trung. Đoạn video ghi lại toàn cảnh sự việc khiến người xem rất ấn tượng.

Tóm tắt nhanh: · Video ghi lại cảnh tên lửa của Trung Quốc bị sét đánh ngay sau khi phóng đang khiến nhiều người chú ý. · Tên lửa vẫn hoàn thành nhiệm vụ đưa vệ tinh vào quỹ đạo. · Khoảnh khắc sét đánh trúng tên lửa là hiếm gặp, và không phải lúc nào sét cũng có thể làm hỏng tên lửa.

Tên lửa vừa được phóng lên đã bị sét đánh

Một đoạn video ghi lại cảnh tên lửa Trường Chinh 3B (Long March-3B) của Trung Quốc bị sét đánh trúng chỉ sau khoảng 30 giây kể từ khi rời bệ phóng đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tia sét đánh trúng trông như thể "xuyên qua" tên lửa giữa không trung, tạo nên một khoảnh khắc ấn tượng giữa bầu trời sẫm màu.

Và điều ngoạn mục hơn nữa là tên lửa vẫn tiếp tục bay bình thường, thậm chí hoàn toàn không có một chút lệch hướng nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đây là video:

Nguồn: Techniques Spatiales.

Theo NDTV, tên lửa Trường Chinh 3B được phóng vào tối 23/7 theo giờ Bắc Kinh, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương (tỉnh Tứ Xuyên), mang theo vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu Thiên Liên II-06.

Bất chấp cú sét đánh trúng, tên lửa đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo theo đúng kế hoạch, theo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Cú sét đánh trúng tên lửa đang bay lên không trung tạo nên một hình ảnh cực kỳ ngoạn mục. Ảnh: Zhou Quan/ VCG via Getty Images.

Vì sao bị sét đánh nhưng tên lửa không sao?

Ở Tây Xương thường xuyên có dông và sét trong những thời điểm Trung Quốc hay phóng tên lửa. Vì vậy, tên lửa được thiết kế và chế tạo để chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thực tế, sét vốn luôn là một thách thức đối với việc phóng tên lửa vì sét có thể tạo ra dòng điện mạnh, gây nhiễu các thiết bị điện tử.

Một ví dụ nổi tiếng là tên lửa Saturn V của Mỹ bị sét đánh sau khi phóng vào năm 1969, khiến tên lửa tạm mất dữ liệu đo từ xa; nhưng những người điều khiển đã hành động nhanh chóng nên sứ mệnh vẫn được hoàn thành, theo India Today.

Gần đây hơn, vào năm 2019, tên lửa Soyuz của Nga bị sét đánh trúng ngay sau khi phóng. Dù vậy, tên lửa này cũng hoàn thành sứ mệnh, theo trang Space.

Tên lửa của Nga bị sét đánh trúng vào tháng 5/2019. Ảnh: Roscosmos/ Dmitry Rogozin via Twitter.

Nhưng thường thì các cơ quan hàng không vũ trụ vẫn rất thận trọng với thời tiết và có thể hoãn phóng tên lửa nếu thấy nguy cơ dông sét mạnh, vì sét có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống hoặc thiết bị của tên lửa.

Hồi năm 1987, tên lửa không người lái Atlas-Centaur 67 của Mỹ đã bị sét đánh trúng sau khi rời bệ phóng chỉ 49 giây, gây ra một số lỗi, cuối cùng khiến tên lửa bị vỡ, theo NDTV.