Đình Bắc vẫn được thi đấu ngay từ trận đầu tiên của ASEAN Cup 2026

HHTO - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ được thi đấu ngay từ trận đầu tiên của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, vì sao chưa thực thi án treo giò?

Trước đó, trong trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1/2026, ở những phút cuối trận, tiền đạo Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đối phương.

Sau khi xem xét báo cáo của trọng tài và Ban Kỷ luật, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định treo giò Đình Bắc hai trận quốc tế chính thức, đồng thời phạt tiền 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng). Đây là án kỷ luật áp dụng trong hệ thống các giải đấu của AFC, không chỉ giới hạn ở cấp độ U23.

Sau VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã không còn đủ điều kiện tuổi để tham dự các giải U23 của AFC. Theo quy định của AFC, nếu một cầu thủ không còn cơ hội chấp hành án phạt ở giải đấu thuộc cấp độ đã nhận thẻ do quá tuổi hoặc không còn đủ điều kiện tham dự, án kỷ luật sẽ được chuyển sang đội tuyển quốc gia và được thực hiện ở các trận đấu quốc tế chính thức tiếp theo. Nói cách khác, án treo giò của Đình Bắc không bị hủy mà được chuyển từ cấp độ U23 lên ĐT Việt Nam.

Cầu thủ Đình Bắc tập luyện trong màu áo ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau khi AFC ban hành quyết định kỷ luật, ĐT Việt Nam có trận gặp ĐT Malaysia vào ngày 31/3 vừa qua tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy định của AFC, một cầu thủ chỉ được tính đã chấp hành án treo giò khi có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng bị cấm ra sân vì án kỷ luật. Nếu không có tên trong danh sách đăng ký, trận đấu đó sẽ không được tính là một trận chấp hành án phạt. Được biết, Đình Bắc được HLV Kim Sang Sik đăng ký trong trận đấu này, nhưng không ra sân thi đấu. Do đó, cầu thủ sinh năm 2004 đã chấp hành 1 trận bị treo giò và còn 1 trận nữa cần thực thi.

Tuy nhiên, Đình Bắc sẽ không bị treo giò trong bất kỳ trận đấu nào ở giải ASEAN Cup 2026. Lý do bởi giải đấu này do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

(Ảnh: FBNV)

Thay vào đó, án treo giò của Đình Bắc sẽ được chuyển sang giải FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9-10/2026 tới. Đây là giải đấu FIFA kết hợp với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức. Do đó, nó được xem là giải đấu thuộc hệ thống của FIFA.

Đình Bắc hội quân cùng các đồng đội tại Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Với tốc độ, khả năng tạo đột biến và phong độ ngày càng tiến bộ trong thời gian qua, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ là quân bài quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup 2026.