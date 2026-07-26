TP.HCM: Chuyển tuyến metro - xe buýt không lo mưa nắng với hệ thống mái che phủ khắp

HHTO - TP.HCM đang tiến hành lắp đặt hệ thống mái che tại một số nhà ga metro, trạm xe buýt và các khu vực liên kết như trường học, khu dân cư, bệnh viện; giúp việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng của người dân được thuận tiện hơn bất kể nắng mưa.

Theo kế hoạch, hệ thống mái che sẽ được triển khai tại các ga An Phú, Thủ Đức, Đại học Quốc Gia, Thảo Điền, Công viên Văn Thánh và khu vực chợ Bến Thành. Trong đó, ga An Phú là nơi được lắp đặt đầu tiên. Dự kiến, các công trình mái vòm sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2026.

Thiết kế mái che có chiều cao 2,8m, rộng 2,4m, đồng thời được bố trí thêm đèn LED và ghế ngồi, bảo đảm sự đồng bộ với không gian nhà ga và trạm xe buýt. Điểm đáng chú ý là hệ thống này không chỉ kết nối metro với xe buýt, mà còn mở rộng sang các điểm đến quen thuộc của người dân như khu dân cư, trường học và bệnh viện.

Hệ thống mái che đã được hoàn thiện phần khung kim loại. Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao Thông Công Cộng TPHCM.

Việc thành phố chú trọng đầu tư vào các hạng mục giao thông cho thấy trải nghiệm của người dùng phương tiện công cộng đang ngày càng được quan tâm. Là một người trẻ thường xuyên sử dụng xe buýt và metro để đi học và di chuyển, bạn Nguyễn Hà My (sinh năm 2007, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) khi biết tin đã vô cùng mong chờ: “Ở Sài Gòn, trời nắng thì rất gắt, mưa thì lại bất chợt, nên việc có mái che sẽ giúp việc đi lại thoải mái hơn nhiều, nhất là những lúc mình quên mang ô.”

Cùng chung suy nghĩ, bạn Nguyễn Ngọc Trâm Anh (sinh năm 2006, trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) nhìn nhận việc lắp mái che là một sự đầu tư rất thiết thực: “Điều mình thích nhất là từ ga metro sang trạm xe buýt và ngược lại sẽ tránh được tình trạng mắc mưa hay phải đi dưới nắng quá lâu. Chỉ một lối đi được che chắn tốt thôi cũng đủ khiến mình thấy bớt “ngại” ra đường hơn, qua đó mình có thêm động lực để sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì xe cá nhân.“

Trên mạng xã hội, dưới các bài đăng hình ảnh hệ thống mái vòm đang được xây dựng ở một số nhà ga, đa số ý kiến bày tỏ thái độ tích cực. Hệ thống công trình này giúp việc di chuyển bằng phương tiện công cộng trở nên dễ chịu, văn minh và gần gũi hơn với đời sống hằng ngày.