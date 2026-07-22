"Laura cà phê" là gì mà bỗng trở thành hiện tượng phủ sóng trên mạng xã hội?

HHTO - Trên các nền tảng mạng xã hội, đâu đâu cũng xuất hiện cụm từ "Đến đoạn này là biết Laura cà phê" hay "Tôi có phải Laura cà phê đâu mà đòi đậm đà". Vậy Laura cà phê là gì?

Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok xuất hiện dày đặc các video có chung một "công thức". Mở đầu thường là cảnh nhân vật ngồi ngoài vườn, ăn uống, làm đồng, nấu ăn, tâm sự hoặc giới thiệu đặc sản miền Tây.

Nội dung diễn ra bình thường cho đến giữa video thì bất ngờ chuyển sang đoạn quảng cáo quen thuộc: "Trong lúc chờ đợi, mình sẽ pha một ly Laura cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh, có hai vị nấm linh chi và đông trùng hạ thảo...".

Độ phủ sóng của Laura cà phê trên mạng xã hội. (Video: TikTok @_h.huy_87)

Đoạn quảng cáo này không chỉ xuất hiện ở một vài tài khoản mà được lặp lại trên hàng loạt kênh TikTok chuyên về ẩm thực, đời sống và cuộc sống miền Tây. Tần suất dày đặc cùng cách lồng ghép gần như giống hệt nhau.

Không dừng lại ở nền tảng video ngắn, cụm từ "Laura cà phê" còn lan sang Facebook và Threads. Hàng loạt bài đăng, ảnh chế và bình luận với những câu như: "Đến đoạn này là biết Laura cà phê", "Không cần nhìn cũng biết sắp quảng cáo" hay "Tôi có phải Laura cà phê đâu mà đòi đậm đà" thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Vì sao Laura cà phê bỗng "xâm chiếm" mạng xã hội?

Laura Coffee là sản phẩm thuộc thương hiệu Laura Sunshine, do ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh sáng lập và điều hành.

Nữ ca sĩ Nhật Kim Anh "đu trend" của thương hiệu do chính mình gây dựng. (Ảnh chụp màn hình)

Điều khiến Laura Coffee gây chú ý không nằm ở việc ra mắt sản phẩm mới mà đến từ cách triển khai chiến dịch truyền thông.

Thay vì chỉ quảng bá trên tài khoản chính thức, thương hiệu xuất hiện đồng loạt trên hàng loạt kênh TikTok của các nhà sáng tạo nội dung. Từ những tài khoản chuyên nấu ăn, làm vườn, câu cá, giới thiệu cuộc sống miền Tây đến vlog đời thường đều sử dụng gần như cùng một kịch bản quảng cáo.

Ảnh chụp màn hình.

Các video thường kể câu chuyện chính thì bất ngờ chuyển sang cảnh pha cà phê cùng phần giới thiệu gần như giống hệt nhau. Sau đó, nội dung mới tiếp tục như bình thường.

Việc hàng trăm video cùng sử dụng một lời thoại khiến người xem chỉ cần nghe vài từ đầu đã có thể đoán được phần tiếp theo. Nhiều dân mạng thậm chí còn thuộc lòng cả đoạn quảng cáo dù chưa từng sử dụng sản phẩm.

Việc tên thương hiệu được sử dụng trong những câu đùa, bình luận hay ảnh chế cho thấy thương hiệu đã được cộng đồng mạng "meme hóa". Đây là hiện tượng không hiếm trên các nền tảng số, khi một câu nói hoặc một đoạn quảng cáo được lặp lại với tần suất lớn đến mức trở thành chất liệu để người dùng sáng tạo nội dung.

Viral nhưng cũng gây nhiều ý kiến trái chiều

Ở góc độ marketing, chiến dịch giúp Laura Coffee đạt được điều mà nhiều thương hiệu mong muốn: mức độ nhận diện tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người thừa nhận chưa từng mua hay sử dụng sản phẩm nhưng vẫn nhớ chính xác tên thương hiệu, người sáng lập và cả đoạn giới thiệu quen thuộc.

Tuy nhiên, việc lặp lại cùng một kịch bản trên quá nhiều video cũng khiến không ít người xem cảm thấy nhàm chán. Một số ý kiến cho rằng cứ nghe đến câu: "Trong lúc chờ đợi..." là đã biết video sắp chuyển sang quảng cáo.

Việc "spam" quảng cáo quá nhiều cũng dễ khiến netizen cảm thấy khó chịu, từ đó dễ mất thiện cảm với sản phẩm. Và khi sự viral không đến từ chất lượng sản phẩm thì đó cũng chỉ là hiện tượng nhất thời mà thôi.