Đám cưới của Taylor Swift như "Met Gala thu nhỏ" và những sự vắng mặt gây bàn tán

HHTO - Không chỉ là ngày trọng đại của Taylor Swift và Travis Kelce, đám cưới của cặp đôi còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ danh sách khách mời toàn những cái tên đình đám. Giữa hàng loạt ngôi sao Hollywood, giới âm nhạc và thể thao, một vài màn hội ngộ khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, trong khi những sự vắng mặt khác lại làm dấy lên không ít cuộc bàn luận.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra trong không gian riêng tư nhưng nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện được quan tâm nhất trong làng giải trí. Không chỉ đánh dấu cột mốc mới của cặp đôi, hôn lễ còn quy tụ dàn khách mời trải dài từ âm nhạc, điện ảnh đến thể thao. Sự xuất hiện của những cái tên như Selena Gomez, Emma Stone, Steven Spielberg, Paul McCartney, Ed Sheeran cùng hàng loạt ngôi sao NFL - viết tắt của National Football League (Giải bóng bầu dục quốc gia) - khiến nhiều người ví đây chẳng khác nào một "Met Gala thu nhỏ" của Hollywood.

Hôn lễ của Taylor và Travis đã diễn ra vào ngày 3/7 (theo giờ Mỹ) tại New York.

Danh sách khách mời được lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất trong danh sách khách mời được cho là Karlie Kloss. Từng được xem là "cặp bài trùng" nổi tiếng của Hollywood, Taylor Swift và Karlie gần như không rời nhau trong giai đoạn 2013 - 2018. Hai người cùng xuất hiện trên thảm đỏ, đi du lịch, dự sự kiện và Karlie thậm chí còn góp mặt trong MV Bad Blood đình đám của Taylor. Thế nhưng, tình bạn ấy dần trở nên xa cách, kéo theo vô số đồn đoán từ người hâm mộ.

Taylor và Karlie từng nổi tiếng với mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Mối quan hệ của cả hai càng trở thành tâm điểm vào năm 2019, khi Scooter Braun mua lại Big Machine Label Group, qua đó nắm quyền sở hữu bản thu gốc (master) của sáu album đầu tiên của Taylor Swift. Nữ ca sĩ khi đó công khai chỉ trích thương vụ này và gọi đây là "kịch bản tồi tệ nhất", trong khi Karlie vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Scooter Braun - người từng quản lý sự nghiệp của cô trong nhiều năm.

Nhiều người cho rằng màn “chọn phe” của Karlie là lý do khiến tình bạn bị rạn nứt.

Dẫu vậy, thông tin Karlie có mặt tại lễ cưới hiện vẫn chưa được xác nhận. Một số nguồn tin cho biết siêu mẫu chỉ xuất hiện tại New York để dùng bữa tối cùng chồng và vô tình bị cánh săn ảnh ghi lại, sau đó những hình ảnh này bị đồn đoán là cô tham dự hôn lễ của Taylor Swift. Vì vậy, thực hư việc Karlie có thực sự góp mặt trong ngày trọng đại của bạn cũ hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Karlie Kloss và chồng được bắt gặp tại New York.

Bên cạnh đó, sự vắng mặt gây chú ý nhất tại khu vực tổ chức hôn lễ là Blake Lively và Ryan Reynolds. Trong gần một thập kỷ, Blake từng được xem là một trong những người bạn thân nhất của Taylor. Nữ ca sĩ nhiều lần dành kỳ nghỉ và ăn tối cùng gia đình Blake. Không chỉ vậy, Blake Lively cũng từng đảm nhận vai trò đạo diễn MV I Bet You Think About Me của Taylor Swift.

Tuy nhiên, sau vụ kiện dai dẳng giữa Blake Lively và Justin Baldoni, Taylor bất ngờ bị kéo vào những tranh cãi pháp lý liên quan. Kể từ đó, nhiều nguồn tin quốc tế cho biết mối quan hệ giữa hai người không còn khăng khít như trước, dù cả Taylor lẫn Blake đều chưa từng lên tiếng xác nhận. Chính vì vậy, việc Blake và Ryan không góp mặt trong hôn lễ càng khiến người hâm mộ chú ý.

Tình bạn gần một thập kỷ có lẽ đã kết thúc khi Taylor bị Blake kéo vào những rắc rối pháp lý.

Một cái tên khác cũng được các Swifties nhắc đến là Lorde. Nữ ca sĩ người New Zealand từng có khoảng thời gian khá thân thiết với Taylor vào giữa những năm 2010 và thường xuyên xuất hiện cùng cô tại nhiều sự kiện. Dù cả hai từng vướng không ít đồn đoán sau những phát ngôn gây tranh cãi của Lorde vào năm 2017, nữ ca sĩ sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì phép so sánh thiếu tinh tế, đồng thời khẳng định Taylor vẫn là "một người bạn rất thân yêu".

Những năm gần đây, cả hai gần như không còn tương tác công khai, song cũng chưa từng xác nhận đã rạn nứt. Vì thế, việc Lorde không có tên trong danh sách khách mời được nhiều người hâm mộ xem là một điều đáng tiếc hơn là dấu hiệu của một tình bạn đã khép lại.