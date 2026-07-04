Hiếm hoi lắm mới có phim giờ vàng VTV bẻ cua cực gắt thân phận nữ chính thế này

Qua những tập đầu phim Lửa Trắng, Việt Hoa vào vai Mai, một cô gái cá tính, mạnh mẽ và có cuộc va chạm vô tình với Cương đen – đệ tử thân tín của Lão Công, một ông trùm trong giới tội phạm. Cũng từ đây, Mai ngày càng lộ manh mối là con gái thất lạc đã lâu mà Lão Công đang tìm kiếm.

Mai có quá nhiều chi tiết giống con gái thất lạc của ông trùm

Lão Công đã bày ra rất nhiều thử thách để kiểm chứng xem Mai có thực là đứa con bị bỏ rơi. Từ ngoại hình, tính cách đến sợi dây chuyền mà cô luôn đeo trên cổ. Thậm chí ông trùm còn bí mật xét nghiệm ADN và kết quả đã khẳng định Mai có quan hệ huyết thống với ông ta. Chừng đó là quá đủ để Lão Công vui mừng khi tìm lại được con gái, đủ tin tưởng để kéo con gái vào đường dây làm ăn phi pháp của mình.

Vỏ bọc của Mai quá đỗi hoàn hảo

Ai mà ngờ đến một tội phạm sừng sỏ như Lão Công còn bị mắc vào kế hoạch tinh vi, khi Mai thực ra là chiến sĩ công an Hương Ngọc. Mai thật sự đang bị bắt giam vì nghiện chất cấm, nên Hương Ngọc đã nhận nhiệm vụ đóng vai Mai để tìm cách thâm nhập vào đường dây của ông trùm ma túy. Cô đã tạo ra vỏ bọc hoàn hảo, kín kẽ, không ai nghi ngờ được gì.

Nhưng thân phận thật của cô lại là công an

Việc Mai lộ thân phận cảnh sát chìm là bước ngoặt khiến khán giả bất ngờ trong phim Lửa Trắng, cũng khiến bộ phim trở nên gay cấn hấp dẫn hơn. Bởi lấy được lòng tin của Lão Công mới chỉ là vượt qua thử thách ban đầu, Hương Ngọc sẽ còn đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn nữa khi đã dấn thân vào tổ chức của ông ta.

Việt Hoa tiết lộ cô chịu nhiều áp lực khi đóng vai diễn hai trong một, vừa là Hương Ngọc vừa là Mai. Không chỉ cắt tóc ngắn cho cá tính hơn, Việt Hoa còn học võ thuật, tìm hiểu về công việc của lực lượng công an để có tác phong, lời nói chuẩn chỉnh.