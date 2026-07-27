Hoàng tử George càng lớn càng điển trai, vẻ ngoài được khen giống bố William

HHTO - Hoàng tử George của Hoàng gia Anh được khen ngợi có vẻ ngoài trưởng thành, lịch lãm và gợi nhớ nhiều đến bố cậu - Hoàng tử William thời trẻ.

Tóm tắt chung: Đánh dấu cột mốc tuổi 13: Hoàng tử George vừa chính thức bước vào tuổi teen , Điện Kensington đã đăng tải ảnh chân dung chính thức cùng một video đời thường ăn mừng cột mốc này.

Hoàng tử George vừa chính thức bước vào tuổi , Điện Kensington đã đăng tải ảnh chân dung chính thức cùng một video đời thường ăn mừng cột mốc này. Ngoại hình và phong cách chững chạc: Vị hoàng tử trẻ gây chú ý với vẻ ngoài lớn phổng phao, điểm trai và gu ăn mặc tinh tế, chững chạc mang đậm ảnh hưởng từ cha mình - Hoàng tử William.

Vị hoàng tử trẻ gây chú ý với vẻ ngoài lớn phổng phao, điểm trai và gu ăn mặc tinh tế, chững chạc mang đậm ảnh hưởng từ cha mình - Hoàng tử William. Điểm nhấn phụ kiện: Bên cạnh trang phục lịch lãm, George còn gây chú ý khi diện chiếc đồng hồ thông minh Garmin, một lựa chọn phong cách cá tính nhưng đầy hiện đại, giống hệt thói quen của Hoàng tử William.

Nhân dịp sinh nhật tròn 13 tuổi của Hoàng tử George, Thân vương và Vương phi xứ Wales đã chia sẻ bức chân dung chính thức cùng một video ngắn ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cậu. Sự xuất hiện mới nhất của hoàng tử nước Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng bởi ngoại hình trưởng thành, điển trai và thần thái vô cùng chững chạc.

Hình ảnh của Hoàng tử George được đăng tải nhân dịp sinh nhật tuổi 13 của cậu.

Bức ảnh chân dung cho thấy một Hoàng tử George rất khác, nhất là ở phong cách ăn mặc khiến công chúng liên tưởng ngay đến hình ảnh thời trẻ của Hoàng tử William. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Thân vương xứ Wales là hình mẫu lý tưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến gu thẩm mỹ của con trai cả.

Ngoài ra, trong đoạn video do Điện Kensington đăng tải, George tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình tại bờ biển. Cậu tự tin leo trèo trên những mỏm đá, mỉm cười rạng rỡ và vẫy chào ống kính trong cặp kính mát.

Hình ảnh Hoàng tử George đi chơi cùng gia đình được đăng tải nhân dịp sinh nhật. Nguồn: @princeandprincessofwales

Ngoài vẻ ngoài trưởng thành của Hoàng tử George, chi tiết gây chú ý không kém trong video là chiếc đồng hồ mới trên cổ tay của cậu. Sản phẩm này là dòng Garmin D2 Air X15 với mức giá phải chăng. Việc một hoàng tử trẻ chọn đeo đồng hồ thể thao thông minh, thay vì các mẫu đắt đỏ, là chi tiết học hỏi trực tiếp từ Hoàng tử William.

George càng lớn càng điển trai, gợi nhớ nhiều đến bố William.

Từ những bộ trang phục lịch lãm tại sự kiện lớn hay đơn giản thường ngày, Hoàng tử George đang dần định hình phong cách cá nhân nhưng vẫn mang nét lịch thiệp đặc trưng của Hoàng gia Anh. Sự trưởng thành nhanh chóng cùng hình ảnh ngày càng điển trai của cậu hứa hẹn sẽ còn tiếp tục "đốn tim" nhiều người hâm mộ trong thời gian tới.