Mải mê "feat dạo", đến khi nào MIN mới chịu làm một đêm nhạc của riêng mình?

HHTO - Chỉ một khoảnh khắc ngồi dưới hàng ghế khán giả, MIN khiến mạng xã hội đồng loạt "réo tên". Không phải vì màn trình diễn khách mời hay đoạn clip viral, mà bởi biểu cảm đầy cảm xúc của nữ ca sĩ vô tình làm người hâm mộ thêm chắc chắn về một điều: Đã đến lúc MIN phải có một concert của riêng mình.

Tối 3/7 vừa qua, tại đêm concert ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM của Grey D, sự xuất hiện của MIN khiến cả khán phòng bùng nổ. Nữ ca sĩ đã có màn góp giọng đầy ngọt ngào với loạt bản hit quen thuộc như Có Em Chờ hay để tôi ôm em bằng giai điệu này.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình, nữ ca sĩ không ra về ngay mà ở lại dưới hàng ghế khán giả để thưởng thức trọn vẹn đêm diễn. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc MIN say sưa hát theo các ca khúc nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra ánh mắt chăm chú, đầy cảm xúc của nữ ca sĩ và đùa rằng biểu cảm này đích thị là của một người đang khát khao có một đêm concert hoành tráng của riêng mình.

MIN say sưa hát theo ca khúc Mascara.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ bắt gặp MIN đi biểu diễn ở đêm nhạc của đồng nghiệp. Cách đây không lâu, cô cũng vừa có màn xuất hiện chiếm trọn sự chú ý trong đêm diễn Sang Trang của nữ ca sĩ Trang. Việc liên tục sắm vai khách mời, nhiệt tình "feat dạo" từ show này sang show của MIN khác khiến các fan vừa thích thú vừa... sốt ruột. Trên khắp các diễn đàn âm nhạc, người hâm mộ đồng loạt cho rằng đã đến lúc MIN cần ngưng đi “hát ké” để thực hiện một đêm diễn của riêng cô.

MIN làm khách mời tại đêm diễn Sang Trang The Concert.

Nhìn vào dàn ca khúc trong sự nghiệp của MIN, ai cũng phải thừa nhận cô đang sở hữu một gia tài âm nhạc "toàn hit là hit", đảm bảo chỉ cần nhạc vang lên là khán giả thuộc lời không trật một bài. MIN gần như là nữ ca sĩ hiếm hoi duy trì được phong độ có hit đều đặn mỗi năm, từ YÊU (2015), Hôn Anh (2017), Có Em Chờ (2017), Em Mới Là Người Yêu Anh (2018), Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi (2019), Vì Yêu Cứ Đâm Đầu (2019), Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu (2020), Cà Phê (2022), Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế (2025)...

Sự nghiệp của MIN chỉ "toàn hit là hit".

Đặc biệt vào cuối năm 2025, cô cũng đã đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp khi phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên Dear Min, nhận về "cơn mưa" lời khen từ cả khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn. Với Dear Min, nữ ca sĩ đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách kể chuyện cũng như tư duy âm nhạc nhạy bén, được gói gọn trong những dải âm thanh Synth Pop thời thượng và đẹp đẽ.

Người hâm mộ khẳng định, với một bước ngoặt lớn và chất lượng như vậy, MIN hoàn toàn xứng đáng có một đêm concert riêng để tổng kết lại hành trình rực rỡ của một "hit-maker" hàng đầu làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua. Đi xem và ủng hộ đồng nghiệp bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, giờ là lúc MIN "chốt đơn" ngày lành tháng tốt để fan đỡ phải ngóng trông.