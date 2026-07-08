ATVNCG 2026: Cười ngất với "tổng tài" Trịnh Thăng Bình và "thư ký" Đinh Mạnh Ninh

HHTO - Không chỉ gây chú ý bởi những màn trình diễn trên sân khấu, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh còn trở thành một trong những bộ đôi Anh Tài được khán giả đặc biệt yêu thích tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG 2026).

Nếu Trịnh Thăng Bình thường xuất hiện với hình ảnh điềm tĩnh, kiệm lời thì Đinh Mạnh Ninh lại là "cây năng lượng" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với những trò đùa tinh nghịch khiến đàn anh “bất lực”. Mỗi khi ở cạnh giọng ca Xe Đạp là "Anh Tài" Trịnh Thăng Bình nói nhiều hơn, “quậy” hơn và tạo nên những màn tung hứng tự nhiên khiến người xem thích thú.

"Cặp anh em trái dấu" Trịnh Thăng Bình - Đinh Mạnh Ninh khiến fan thích thú.

Mới đây, một đoạn clip hậu trường ghi lại tương tác của cả hai thu hút tương tác cao trên mạng xã hội. Do gặp vấn đề về sức khỏe, Trịnh Thăng Bình phải chống gậy trong set quay trình diễn ca khúc chủ đề tại Công 0 - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Trong lúc chỉnh đội hình (hoặc chờ chụp ảnh), Đinh Mạnh Ninh đã nhoài người về phía Trịnh Thăng Bình để anh khoác vai, với tay giữ gậy giúp người anh đứng vững hơn.

Đinh Mạnh Ninh "hú hồn" quay lên nhìn khi đàn anh bất ngờ thả lỏng tay cầm gậy. Fan đã chỉnh chậm, focus vào “ánh mắt cưng chiều” của giọng ca Người Ấy dành cho người em thân thiết. Khoảnh khắc này trở thành chi tiết đắt giá.

Người hâm mộ tan chảy trước "ánh mắt cưng chiều" của "Trịnh tổng" dành cho "thư ký nổi loạn" Đinh Mạnh Ninh. Nguồn: @chuyenmaluc3h.

Không chỉ trên sân khấu, những màn "đấu khẩu" ở hậu trường của hai nghệ sĩ cũng khiến người hâm mộ náo loạn. Đinh Mạnh Ninh được fan gọi vui là "khắc tinh" của Trịnh Thăng Bình vì thường xuyên nghĩ ra đủ trò để chọc ghẹo đàn anh: Từ việc khiến Trịnh Thăng Bình giật mình khi đang nghỉ ngơi đến những màn đối đáp "ba mặt một lời" tại buổi họp báo.

Đinh Mạnh Ninh thoại không ngừng khiến Trịnh Thăng Bình cũng "bất lực". Nguồn: @xsshowbiz.

Trên mạng xã hội, “đôi bạn trái dấu” này cũng duy trì những màn tung hứng khiến người hâm mộ thích thú. Trên kênh thông báo cá nhân (broadcast Instagram) của Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh thường xuyên xuất hiện với đủ chiêu nhõng nhẽo cùng nhiều câu thoại hài hước khiến chính chủ dù “bất lực” nhưng vẫn nhiệt tình đáp lời.

Đinh Mạnh Ninh "quậy tưng bừng" trong kênh thông báo của Trịnh Thăng Bình.

Trước đó, giọng ca Mùa Yêu Đầu từng khiến fan cười nghiêng ngả khi lên tiếng kêu gọi lượt theo dõi cho "tổng tài" Trịnh Thăng Bình dù lượng follower của bản thân còn thấp hơn nhiều. Từ đây, cộng đồng mạng tạo ra nhiều meme xoay quanh sự chênh lệch lượng người theo dõi của cả hai, ví von bằng câu nói vui: "Lương 5 triệu lo cho người lương 500 triệu".

Cả hai thân thiết cả trong chương trình lẫn ngoài đời thường.

Sự thân thiết giữa hai cá tính đối lập khiến người hâm mộ bất ngờ. Trong một buổi livestream trước đó, Trịnh Thăng Bình thừa nhận Đinh Mạnh Ninh là người khiến anh ngạc nhiên nhất khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nam ca sĩ chia sẻ rằng dù từng có dịp làm việc cùng nhau, anh không nghĩ Đinh Mạnh Ninh ngoài đời lại hoạt náo đến vậy: "Mình không nghĩ bạn ‘ồn’ đến vậy, rất năng lượng, mình chưa bao giờ thấy Ninh mệt".

Đinh Mạnh Ninh khiến Trịnh Thăng Bình sốc vì "quá ồn". Nguồn: @tudocuatrinhtong.

Hiện tại, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh đang cùng một đội chinh chiến tại Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Bên cạnh những màn "tấu hài" quen thuộc, khán giả cũng mong đợi màn kết hợp của hai "Anh Tài" cùng các thành viên Đại Nghĩa, It’s Charles, Will trong ca khúc Quá Khứ Còn Lại Gì.