Tổng giám chế ATVNCG 2026 nói về Anh Tài Duy Khánh sau loạt ý kiến trái chiều

HHTO - Sau những tranh luận xoay quanh chiến thắng của Biệt Đội Tái Xuất và phát ngôn của Duy Khánh ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Tổng giám chế chương trình - bà Vân Hạnh đã lên tiếng giải thích về tâm lý của "Bé Dâu" cũng như lý do ê-kíp lựa chọn 5 Anh Tài K24 trở lại chương trình.

Sau Tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, chiến thắng của Biệt Đội Tái Xuất với số phiếu bình chọn áp đảo từ khán giả trường quay trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít khán giả cho rằng dàn Anh Tài K24 chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng khi trở lại chương trình với vai trò đồng hành cùng các nghệ sĩ mới.

Màn trình diễn của Biệt Đội Tái Xuất tại Tập 2 ATVNCG 2026. - Ảnh: YeaH1.

Tranh luận tiếp tục nối dài sau khi đoạn phỏng vấn của Duy Khánh được lan truyền. Trong chia sẻ, "Bé Dâu" cho biết có cảm giác lạc lõng khi quay trở lại chương trình và mang theo ảnh của các Anh Tài mùa 2024 như một điểm tựa tinh thần. Chi tiết này khiến một bộ phận khán giả cho rằng Duy Khánh vẫn quá gắn bó với mùa trước, chưa thực sự hoàn thành vai trò kết nối giữa hai thế hệ Anh Tài.

Tạo hình của Duy Khánh trong tập 2 cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trước những ý kiến trái chiều, Tổng giám chế chương trình - bà Vân Hạnh - đã có những chia sẻ làm rõ góc nhìn của ê-kíp. Theo bà, cảm xúc của Duy Khánh xuất phát từ sự gắn bó giữa các Anh Tài sau gần hai năm đồng hành, thay vì mang hàm ý so sánh hay tạo khoảng cách với dàn nghệ sĩ mới.

Bà Vân Hạnh đã có những chia sẻ về dàn Anh Tài K24 "tái xuất". - Ảnh: Tôn Huy.

Bà Vân Hạnh chia sẻ: "Tôi nghĩ Khánh lụy mùa trước thôi. Các anh đã có với nhau hai năm và trước đó cũng chính là những người không tin rằng trong showbiz lại có tình bạn và sự gắn kết".

Theo Tổng giám chế, việc các Anh Tài mùa 2024 nhớ về những người đồng hành cũ là điều dễ hiểu sau một hành trình dài gắn bó. Bà cho rằng họ xem nhau như một gia đình và cảm giác ấy không nên được hiểu là sự so sánh giữa hai mùa chương trình.

Bà nói thêm: "Họ nghĩ rằng có gia đình của họ là điểm tựa thì họ sẽ mạnh mẽ hơn, họ sẽ vui hơn". Theo bà, đây là cách mỗi người tạo cho mình sự vững vàng khi bước vào một hành trình mới. Khi dần hòa nhập với các Anh Tài mùa 2026, cảm giác bỡ ngỡ ban đầu cũng sẽ được thay thế bằng những kết nối mới.

Tổng giám chế Vân Hạnh chia sẻ về văn hóa "chông gai" của chương trình. - Clip: Tôn Huy.

Bên cạnh việc lý giải về Duy Khánh, bà Vân Hạnh cũng lần đầu chia sẻ rõ hơn về tiêu chí lựa chọn 5 Anh Tài mùa 2024 gồm Thanh Duy, Jun Phạm, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh trở lại chương trình.

Tổng giám chế cho biết: "Chúng tôi tin tưởng họ có thể cùng với chúng tôi lan tỏa những văn hóa mà chương trình đã có được". Theo bà, cả 5 Anh Tài đều đến từ những lĩnh vực khác nhau, là những người có sự thay đổi rõ nét sau hành trình năm 2024 và có thể đại diện cho tinh thần của 33 Anh Tài mùa đầu tiên.

Duy Khánh thân thiết bên Huỳnh Lập - Cheng tại sự kiện công bố chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. - Ảnh: Tôn Huy.

Khép lại phần chia sẻ, bà Vân Hạnh cho biết điều khiến ê-kíp đặt niềm tin vào 5 Anh Tài không chỉ là kinh nghiệm hay sức hút, mà còn là tinh thần sẵn sàng bước vào thử thách mới. "Họ cũng là những người dũng cảm bỏ lại những thứ có được để bước vào chương trình, để bước vào một hành trình rất là thử thách, có thể mất tất cả hoặc có thể được thêm". Theo Tổng giám chế, đó cũng là tinh thần mà ê-kíp mong muốn các Anh Tài mùa 2024 tiếp tục lan tỏa khi đồng hành cùng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.