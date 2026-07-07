“Vũ trụ Chị Đẹp - Anh Tài” ưu ái dàn sao Vietnam Idol, ai có tiềm năng tham gia?

HHTO - Nhiều nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol đã gia nhập "Vũ trụ Anh tài - Chị đẹp", và có nhiều cái tên tài năng khác có thể tham gia trong tương lai.

Sự bùng nổ của các chương trình thực tế nhà YeaH1 như Chị Đẹp Đạp Gió và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã mở ra cơ hội mới cho nhiều nghệ sĩ lâu năm, đầy kinh nghiệm. Đặc biệt, nhiều khán giả phát hiện rằng "vũ trụ" chương trình này vô cùng ưu ái các nhân tố bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol, nổi bật như: Phương Vy, Quốc Thiên, Thanh Duy, Trọng Hiếu, Uyên Linh hay gần đây nhất có Hà An Huy trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Vậy, chuỗi cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam còn những cái tên tài năng nào có thể được nhắm đến cho "vũ trụ" Anh tài - Chị đẹp những mùa sau?

Ngọc Ánh (Mùa 1)

Là Á quân của mùa giải Vietnam Idol đầu tiên năm 2007, Nguyễn Ngọc Ánh từng gây xúc động bởi hành trình như một cổ tích đời thực. Từ chàng kỹ sư địa chất, anh bước lên sân khấu và chinh phục khán giả bằng giọng hát mộc mạc nhưng đầy nội lực. Thời điểm đó, cố nhạc sĩ Quốc Dũng từng dành lời khen ngợi Ngọc Ánh sở hữu "chất giọng hay hiếm có, nếu không trở thành ngôi sao được quả là uổng phí".

Dù đã ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, Ngọc Ánh lại chọn lối sống khép kín và dần "lặn mất tăm" khỏi làng giải trí trong sự tiếc nuối của nhiều người. Chính vì vậy, một màn trở lại hoành tráng trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ là cơ hội vàng để anh tìm lại ngọn lửa đam mê, viết tiếp chương cũ còn dang dở.

Văn Mai Hương (Mùa 2)

Khác với các đàn anh đàn chị, Á quân Vietnam Idol 2010 Văn Mai Hương sở hữu sự nghiệp bùng nổ bậc nhất cùng tư duy âm nhạc văn minh. Giọng hát cuốn hút, đậm chất riêng của cô góp phần khẳng định vị thế vững chắc trong lòng công chúng, tạo nên hàng loạt bản hit tên tuổi như Nếu Như Anh Đến, Mưa Tháng Sáu, Đại Minh Tinh, Một Ngàn Nỗi Đau...

Xét ra, Văn Mai Hương không cần thiết phải tham gia chương trình nào nữa để chứng tỏ bản thân. Song, một sân chơi đa sắc như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là cơ hội để cô nàng thử sức với những "vùng đất" mới, biến hóa đa dạng với nhiều phong cách trình diễn khác nhau.

Nhật Thủy (Mùa 5)

Nhắc đến Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy, khán giả thường nghĩ ngay đến một giọng ca kỹ thuật có khả năng "sao chép" thượng thừa, giả được không ít ca sĩ nổi tiếng một cách chuẩn xác. Dù tài năng là điều không thể bàn cãi, Nhật Thủy lại chọn dành nhiều thời gian cho gia đình sau khi kết hôn, khiến sự nghiệp âm nhạc chững lại.

"Vũ trụ" Chị Đẹp chính là sân khấu không thể hoàn hảo hơn để Nhật Thủy phô diễn tài năng, đồng thời thử thách giới hạn của mình. Sự linh hoạt trong giọng hát cùng khả năng biến hóa hình tượng đa dạng (đã được chứng minh qua Gương Mặt Thân Quen) hứa hẹn biến cô thành một nghệ sĩ toàn năng mà bất cứ ai cũng muốn chiêu mộ về đội.

Việt Thắng (Mùa 7)

Giành ngôi vị Á quân Vietnam Idol 2016, Phạm Việt Thắng ghi dấu ấn đậm nét bằng ngoại hình điển trai, nam tính cùng phong cách giàu năng lượng. Từng từ bỏ ngành y để theo đuổi đam mê ca hát, chàng trai gốc Hải Dương sở hữu chất giọng nội lực và có chất riêng. Tuy nhiên, con đường âm nhạc của anh sau cuộc thi có phần lận đận và chưa tìm được cú hích thực sự lớn để bật lên.

Thời gian gần đây, Việt Thắng có màn "lột xác" về mặt hình ảnh và tư duy âm nhạc, hướng đến phong cách sôi động và "trendy" hơn. Nếu có duyên với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 3, đây sẽ là cái tên "ngựa ô" hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ, làm giàu thêm thành tích của đại gia đình Vietnam Idol tại sân chơi này.