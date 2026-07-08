Công ty Neko Lê lập vi bằng xử lý tin sai sự thật sau tranh cãi ở ATVNCG 2026

HHTO - Great Entertainment cho biết đang lập vi bằng, thu thập chứng cứ và trình báo cơ quan chức năng đối với các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai sự thật về Neko Lê sau những tranh cãi từ tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Sau khi tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, chiến thắng của Biệt Đội Tái Xuất gồm Thanh Duy, Jun Phạm, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trong đó, Neko Lê trở thành tâm điểm bàn luận với nhiều nhận xét về phần thể hiện giọng hát, đồng thời vướng hiểu lầm xoay quanh phát ngôn "đơn giản mà" khi tương tác với Mew Amazing.

Biệt Đội Tái Xuất nhận về nhiều ý kiến trái chiều sau khi giành chiến thắng. - Ảnh: YeaH1.

Theo diễn biến được phát sóng, câu nói này xuất hiện trong lúc Neko Lê đùa về phần trang phục biểu diễn có vẻ ngoài cầu kỳ. Tuy nhiên, đoạn hội thoại sau đó bị một số tài khoản cắt khỏi ngữ cảnh và diễn giải theo hướng khác, dẫn đến nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Neko Lê chia sẻ câu chuyện hiểu lầm trong broadcast cá nhân.

Sau khi những đoạn cắt này được lan truyền, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện nhiều bài đăng chứa thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến Neko Lê. Tối 7/7, Great Entertainment đã đăng tải thông báo chính thức về vụ việc. Đại diện công ty cho rằng một số nội dung đang lan truyền là thông tin bịa đặt, cắt ghép, không đúng thực tế, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ.

Great Entertainment đăng tải bài viết bảo vệ nghệ sĩ.



Để bảo vệ quyền lợi của Neko Lê, phía công ty cho biết đang tiến hành thu thập chứng cứ, lập vi bằng đối với các cá nhân, tổ chức đăng tải nội dung sai sự thật và sẽ trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị này cũng đề nghị các bên liên quan dừng hành vi vi phạm và khuyến nghị khán giả tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, tránh lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng.

Ảnh: YeaH1.

Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ đối với động thái của công ty. Không ít ý kiến gửi lời cảm ơn đơn vị quản lý vì đã nhanh chóng lên tiếng và thực hiện các bước pháp lý nhằm bảo vệ nghệ sĩ trước những thông tin bị cho là sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.