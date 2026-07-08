ATVNCG 2026 nghi vấn lộ kết quả Công diễn 1, Gai Con lo cho số phận Anh Tài này

HHTO - Thông tin chưa được xác thực về kết quả Công diễn 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ lo lắng trước nguy cơ Anh Tài này phải nói lời chia tay chương trình.

Sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, 8 Nhà chính thức được thành lập, mở ra chặng đua Công diễn 1 với nhiều kỳ vọng. Trong khi khán giả vẫn chờ những sân khấu đầu tiên lên sóng, mạng xã hội lại bất ngờ "dậy sóng" bởi một bài đăng được cho là tiết lộ kết quả ghi hình. Thông tin này được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và khiến cộng đồng Gai Con không khỏi xôn xao.

Theo nội dung đang được chia sẻ, đội của Huỳnh Lập được cho là giành vị trí dẫn đầu sau Công diễn 1. Ở chiều ngược lại, hai đội có thành tích chưa được như ý là Nhà Ngoại Ô do Đông Hùng làm đội trưởng và Nhà Hoa Lửa do Hoàng Dũng dẫn dắt. Nếu kết quả này là chính xác, hai Anh tài phải dừng cuộc chơi sẽ là 14 Casper và Vương Anh Tú.

Nhóm Anh Tài Tình với Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú và 14 Casper mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc nhưng không thể giành chiến thắng.

Thông tin lập tức gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt khi cả hai đều nỗ lực thể hiện được tài năng nhưng lại có kết quả chưa thuận lợi ở Công diễn Hội ngộ.

Trong bảng xếp hạng điểm Hỏa lực cá nhân, 14 Casper đứng cuối với vị trí 33 còn Vương Anh Tú xếp thứ 30. Kết quả này từng khiến không ít khán giả tiếc nuối bởi cả hai đều được đánh giá có chuyên môn và màu sắc âm nhạc riêng.

Bảng điểm Hỏa lực cá nhân của các Anh tài đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Trong số đó, trường hợp của 14 Casper nhận được nhiều sự quan tâm. Ở sân khấu chào sân, nam nghệ sĩ thể hiện mashup một đời x Người Tốt Nhất Cho Em, đồng thời góp mặt trong tiết mục nhóm - Nàng Thơ. Tận dụng thế mạnh sáng tác, nhóm đã viết thêm phần X-Part hoàn toàn mới, trong đó đoạn melodic rap do chính 14 Casper chắp bút được xem là điểm nhấn giúp bản hit quen thuộc mang màu sắc mới.

Thế nhưng, việc đứng cuối bảng khiến 14 Casper rơi vào thế bất lợi ngay từ vòng chọn đội cho Công diễn 1. Nhiều khán giả cho rằng, kết quả này phần nào đến từ việc nam nghệ sĩ chưa có độ nhận diện và lượng người hâm mộ đông đảo như nhiều Anh Tài khác, hơn là phản ánh hoàn toàn năng lực chuyên môn. Chính vì vậy, nếu thông tin bị loại sau Công diễn 1 trở thành sự thật, đây sẽ là điều khiến nhiều người tiếc nuối.

Trước khi bước vào chương trình, 14 Casper từng chia sẻ anh cũng là một Gai Con chính hiệu, từng nhiều lần "săn vé" concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 nhưng không thành công. Từ vị trí một khán giả dõi theo chương trình đến ngày được đứng trên chính sân khấu ấy với tư cách Anh Tài là hành trình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ được đánh giá cao ở khả năng sáng tác, hát, rap và sản xuất âm nhạc, 14 Casper còn ghi điểm nhờ tính cách hài hước, năng lượng tích cực. Trái với hình ảnh trầm lặng trong các sản phẩm indie, nam nghệ sĩ ngoài đời lại khá hoạt ngôn và duyên dáng. Những ngày gần đây, màn vũ đạo có thể khớp với mọi thể loại nhạc của anh cũng được lan truyền trên mạng xã hội, mang về hàng loạt bình luận thích thú từ Gai Con.

Màn "thoát vòng" bất ngờ của 14 Casper khiến Gai Con "cười xỉu". Nguồn: @lyy29___, @a.b.c.d.e.f_u_981

Tuy nhiên, bên cạnh sự lo lắng, nhiều người cũng đặt dấu hỏi về tính xác thực của bài đăng đang lan truyền. Đây vẫn chỉ là nguồn tin chưa được kiểm chứng và khán giả nên chờ tập phát sóng chính thức.