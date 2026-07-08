Tổng giám chế ATVNCG 2026 xin lỗi 34 Anh Tài, ưu tiên trấn an nghệ sĩ hậu ồn ào

HHTO - Lên tiếng về cách xử lý những tranh luận sau vòng Hội ngộ, CEO Vân Hạnh cũng là Tổng giám chế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cho biết, ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức là gặp gỡ, trấn an nghệ sĩ trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Sau khi làn sóng tranh luận bùng lên quanh kết quả vòng Hội ngộ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, YeaH1 đã đăng tải thông báo xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, thời điểm chương trình lên tiếng cũng trở thành một trong những vấn đề được bàn luận trên mạng xã hội: Vì sao ban tổ chức không phản hồi ngay khi những ý kiến trái chiều bắt đầu lan rộng?

Trong buổi chia sẻ với truyền thông mới đây, bà Vân Hạnh - Tổng giám chế chương trình - đã lý giải quyết định này. Theo bà, việc đầu tiên ê-kíp thực hiện sau khi sự việc xảy ra không phải là chuẩn bị một bài đăng công khai mà là làm việc trực tiếp với các nghệ sĩ.

Đại diện chương trình cho biết: "Việc đầu tiên là tôi muốn trấn an nghệ sĩ. Trong một tâm bão như thế, nếu chúng tôi không cẩn trọng, chắc chắn sự tấn công có thể sẽ tiếp tục đến với các anh". Theo bà, những cuộc gặp gỡ được tổ chức nhằm giúp các Anh Tài hiểu rằng những gì diễn ra không xuất phát từ sự cố ý hay né tránh trách nhiệm, đồng thời để cả ê-kíp và nghệ sĩ có cùng góc nhìn trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Song song với việc trao đổi cùng các nghệ sĩ, ê-kíp cũng liên tục họp để đánh giá diễn biến sự việc, xác định nguyên nhân và thống nhất hướng xử lý. Bà Vân Hạnh cho biết, lời xin lỗi được đưa ra sau khi chương trình đã có thời gian nhìn nhận toàn diện vấn đề.

"Lời xin lỗi dù có muộn màng nhưng không phải chúng tôi lẩn tránh, mà chúng tôi đang phải ngồi lại để cùng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và điều gì sắp tới sẽ xảy ra với chúng tôi", bà chia sẻ.

Bên cạnh việc lý giải cách xử lý sự việc, bà Vân Hạnh cũng chính thức gửi lời xin lỗi với tư cách Tổng giám chế đến 34 Anh Tài cùng toàn bộ ê-kíp sản xuất vì những áp lực ngoài mong muốn mà mọi người đã phải trải qua sau vòng Hội ngộ.

Bà Vân Hạnh - Tổng giám chế chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 - bật khóc gửi lời xin lỗi đến 34 Anh Tài và ê-kíp.

Theo bà, điều chương trình cần nhất lúc này là thời gian để chứng minh những giá trị mà ê-kíp đã cam kết. Đại diện ban tổ chức bày tỏ: "Tôi cần thời gian để chứng minh cho khán giả. Có thể họ chưa tin, nhưng xin hãy cho chúng tôi thời gian, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực".

Nhắc đến chính tên gọi của chương trình, bà Vân Hạnh nói "ước gì nó là một cái tên khác để "chông gai" không vận vào mình", nhưng cũng cho rằng những thử thách là điều khó tránh khỏi trên hành trình của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Những chia sẻ này được đưa ra trong bối cảnh chương trình vẫn là tâm điểm thảo luận sau vòng Hội ngộ. Trước đó, việc phần trình diễn của Biệt Đội Tái Xuất gồm Thanh Duy, Jun Phạm, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh chưa thuyết phục được cùng tranh cãi về cách phản ứng có phầm chậm trễ của nhà sản xuất trước những diễn biến gây chia rẽ cộng đồng Gai Con đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.