Dự đoán Quán quân Tinh Hà "Say Hi": Liệu GERDNANG có tiếp tục "giữ chuỗi"?

Được ví như "mùa giải All-Star" dành cho các Anh trai, Tinh Hà "Say Hi" khiến khán giả vừa háo hức, vừa tò mò về cuộc đua âm nhạc lần này. Không ít cư dân mạng đã đưa ra dự đoán sớm về đội hình Best 5 lẫn Quán quân chương trình, tạo nên nhiều cuộc bàn tán. Dù vẫn còn rất sớm để đưa ra phán đoán, nhưng dưới đây là những Anh trai đang hội tụ đủ các yếu tố quan trọng, có thể đưa họ đi đến đỉnh cao sau cùng.

HURRYKNG

Trở lại trong Tinh Hà "Say Hi", HURRYKNG được kỳ vọng đạt được thành tích cao, đặc biệt là lọt vào đội hình Best 5 và thậm chí giành được vị trí cao nhất. Trước đó, trong mùa 1 năm 2024, nam rapper đã có mặt trong đêm Chung kết nhưng không "thành đoàn" trong nhóm 5 Anh trai thắng cuộc.

Nếu giành chiến thắng tại mùa giải 2026, HURRYKNG sẽ "giữ chuỗi" Quán quân Vũ trụ "Say Hi" dành cho nhóm GERDNANG, sau HIEUTHUHAI và NEGAV của hai mùa Anh Trai "Say Hi". Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, anh chàng được hậu thuẫn bởi FC Goose hùng hậu, sẵn sàng "chiến" để đưa nam nghệ sĩ đến vị trí đỉnh cao.

Quang Hùng MasterD

Song, để đạt ngôi Quán quân lần này, HURRYKNG phải vượt qua "tường thành" có FC khủng là Quang Hùng MasterD. Từng lọt vào đội hình Best 5 mùa giải 2024, Quang Hùng MasterD trở thành ứng cử viên nặng ký để chiến thắng Tinh Hà "Say Hi".

Kể từ khi được công bố đến nay, nam ca sĩ luôn đứng đầu về mức độ tương tác, bàn tán trên mạng xã hội, là minh chứng cho cộng đồng người hâm mộ hàng đầu chương trình. Nếu thành công ghi tên mình vào vòng Chung kết, chủ nhân ca khúc Thủy Triều rất có thể sẽ thống lĩnh mảng bình chọn, là thử thách lớn dành cho các Anh trai khác.

buitruonglinh

Sở hữu lực lượng người hâm mộ đang lớn mạnh hơn từng ngày, buitruonglinh cũng là nhân tố tài năng cho ngôi vị Quán quân Tinh Hà "Say Hi". Việc anh chàng dừng chân đáng tiếc tại vị trí Á quân Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khiến cho các Archer thêm phần "máu lửa", quyết mang anh chàng lên ngôi vô địch tại mùa giải năm 2026.

Bản thân "cha già" của nhóm Hermosa cũng mang trong mình quyết tâm lớn, không còn "dạo chơi" như trước. Tại Tinh Hà "Say Hi" lần này, buitruonglinh hứa hẹn đầu tư toàn lực, nhất là sau khi anh đã có thêm cảm hứng từ những đêm diễn concert Từng Ngày khắp cả nước.

Wren Evans

Đối với dàn "lính mới" của Vũ trụ "Say Hi", Wren Evans vẫn là cái tên dẫn đầu và có nhiều tiêu chí đối đầu trực diện với những cái tên nêu trên. Là một trong những nam ca sĩ có lượng người nghe trung bình cao bậc nhất trên Spotify Việt Nam, sao nam sinh năm 2001 được kỳ vọng mang đến những bản hit mới thông qua chương trình.

Sau những lời đồn đoán thiên hướng tích cực về màn trình diễn trong Live Stage 1 và 2, nam ca sĩ không khó để đạt những thứ hạng cao về điểm số lẫn bình chọn, trở thành cái tên có thể "gây sóng gió" trong đường đua đến Chung kết chương trình.