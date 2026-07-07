"Hoàng Hậu Cuối Cùng" tung trailer, có dập tắt được tranh cãi về Tăng Thanh Hà?

HHTO - Sau quá nhiều ồn ào tranh cãi quanh việc Tăng Thanh Hà không phù hợp với vai Hoàng hậu Nam Phương, liệu trailer đầu tiên của phim có khiến khán giả "quay xe"?

Sau khi đoàn làm phim Hoàng Hậu Cuối Cùng công bố dàn diễn viên, khán giả đã tranh cãi khá gay gắt quanh việc Tăng Thanh Hà không phù hợp với vai nữ chính. Cư dân mạng cho rằng ngọc nữ màn ảnh Việt có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại, thiếu đi nét an tĩnh nhẹ nhàng của Hoàng hậu Nam Phương. Chưa kể cô lớn hơn bạn diễn Ma Ran Đô đến 11 tuổi nên nhìn như hai chị em hơn là vợ chồng.

Mới đây, trailer đầu tiên của Hoàng Hậu Cuối Cùng đã lộ diện, mang đến những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của Hoàng hậu Nam Phương, hé lộ những rạn nứt âm thầm phía sau sự hào nhoáng của hoàng tộc.

Cuộc sống của Hoàng hậu Nam Phương đầy những cô đơn.

Khung cảnh đối lập giữa việc vua Bảo Đại đang vui vẻ bên Lý Lệ Hà trong khi Hoàng hậu Nam Phương chuyển dạ một mình đã cho thấy mốc thời gian mà bộ phim lựa chọn: Giai đoạn sau khi Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đã kết hôn, có ba người con. Đó là lúc những rung động của tình yêu thuở ban đầu dần nhường chỗ cho áp lực của danh vị, trách nhiệm và những bê bối đang bủa vây Hoàng gia.

Vì Hoàng hậu Nam Phương khi này đã bước qua tuổi thanh xuân, nên sau khi xem trailer, không ít khán giả nhận xét Tăng Thanh Hà là lựa chọn khá phù hợp chứ không hề chênh tuổi như nhiều người tranh cãi. Tuy nhiên, diễn xuất của cô và Ma Ran Đô có ăn ý hay không thì phải đợi phim chiếu mới rõ.