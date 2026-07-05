KIMLONG gây ấn tượng ở Tinh Hà "Say Hi", sáng tác được săn đón tại ATVNCG 2026

HHTO - Chỉ sau màn chào sân ở tập đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi", KIMLONG đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt mới được khán giả quan tâm.

Ngay khi phát sóng tập đầu tiên, Tinh Hà “Say Hi” đã gây ấn tượng với sự xuất hiện đầy hứa hẹn của những gương mặt mới của Vũ trụ "Say Hi", bên cạnh những anh trai đã làm nên tên tuổi cho chuỗi chương trình. Trong đó, KIMLONG là một nhân tố được nhiều khán giả yêu thích chỉ với màn biểu diễn chào sân.

KIMLONG là gương mặt mới được nhiều khán giả chú ý tại Tinh Hà "Say Hi". - Ảnh: FBNV

Lần đầu tiên xuất hiện tại Tinh Hà "Say Hi", KIMLONG đã gây chú ý với tạo hình mới mẻ, vẫn giữ được chất nghệ sĩ đầy gai góc nhưng cũng không kém phần chỉn chu để phù hợp với chương trình.

Anh trai sinh năm 2000 đã có màn “thống nhất kênh chat” khi biểu diễn ca khúc let me go và thể hiện kỹ năng chơi live looping, hình thức biểu diễn mà nghệ sĩ ghi và lặp lại các lớp âm thanh trực tiếp trên sân khấu để tạo nên một bản phối hoàn chỉnh chỉ với một người biểu diễn.

Tiết mục của KIMLONG cũng khiến khán giả liên tưởng tới tiết mục solo tại Chung kết Anh Trai "Say Hi" 2024, từng giúp RHYDER mang về ngôi vị Á quân.

KIMLONG vừa có khả năng chơi đa dạng nhạc cụ, vừa có giọng hát cuốn hút. - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, KIMLONG mang một profile vừa khủng vừa độc đáo đến với chương trình, khi anh xuất hiện với vai trò ca-võ-nhạc sĩ. Gương mặt mới của vũ trụ “Say Hi” vừa có khả năng sáng tác, phối khí, vừa có thể trình diễn tốt trên sân khấu. Ngoài ra, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, KIMLONG còn là một vận động viên Taekwondo thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Trong một lần điều trị chấn thương, anh chỉ có thể nằm một chỗ nên đã tự học đàn với cây guitar sẵn có ở nhà, đó cũng là khi chàng võ sĩ trẻ bắt đầu bén duyên với âm nhạc.

Anh Trai buitruonglinh cũng tiết lộ, KIMLONG là người bạn cùng trường với mình. Cả hai đã cùng chia sẻ cát-xê khi tham gia một chương trình biểu diễn nơi buitruonglinh kéo violin còn KIMLONG chơi piano.

KIMLONG thể hiện võ nghệ trước 23 Anh Trai và MC Trấn Thành - Ảnh: FBNV

Điều khiến khán giả bất ngờ là ngay khi Tinh Hà “Say Hi” hoàn thành phát sóng tập đầu tiên, KIMLONG đã được gọi tên tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Cụ thể, let me go của KIMLONG trở thành một trong tám ca khúc được lựa chọn cho vòng Công diễn của chương trình.

Tác phẩm này khiến Anh Tài Thỏ (Da LAB) phải tấm tắc khen: “Bài này sẽ có nhiều đội chọn, không đến lượt mình đâu”. Dù không trực tiếp xuất hiện, KIMLONG vẫn gây ấn tượng với các Gai Con bằng màu sắc âm nhạc hiếm thấy, mới lạ.

Ca khúc Let Me Go được nhiều Anh Tài yêu thích.

Sự xuất hiện này của KIMLONG được nhiều fan ví là "mang lại hòa bình" cho hai chương trình vốn luôn ganh đua khốc liệt.

Với tài năng của mình, Anh Trai KIMLONG được kỳ vọng sẽ tiến xa tại Tinh Hà “Say Hi”. Nhiều khán giả mong muốn gương mặt mới này sẽ mang tất cả kỹ năng của bản thân lên sân khấu, bao gồm cả võ thuật.