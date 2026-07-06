Gai Con chia rẽ vì kết quả Công 0 ATVNCG 2026: Lỗi do format gốc hay sai từ đâu?

HHTO - Sau tập 2 của "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" (ATVNCG 2026), một số netizen đặt câu hỏi rằng tại sao mùa này không để cho các "Anh Tài" K24 đóng vai trò hỗ trợ như cách "Chị Đẹp" Mỹ Linh, Thu Phương từng làm để đỡ tranh cãi? Tuy nhiên, format hiện tại cũng đang đi theo đúng bản gốc "Call Me By Fire" và có cái hay của nó. Vậy thì, cái sai nào đã dẫn đến "cuộc chiến" nội bộ trong cộng đồng Gai Con?

Vì sao không để Biệt Đội Tái Xuất đóng vai trò như "Chị Đẹp" trở lại ở mùa 2?

Chị Đẹp Đạp Gió 2024 chào đón sự trở lại của 2 "Chị đẹp" mùa đầu tiên là Mỹ Linh và Thu Phương. Luật chơi đặt ra tương tự như format gốc, 2 "Chị Đẹp" trở lại sẽ không tranh suất chiến thắng (thành đoàn). Vì thế, ngay từ công diễn 1, khán giả có thể thấy 2 "Chị Đẹp" rất ít line hát.

Thu Phương - Mỹ Linh "chiến hăng" nhưng vẫn tiết chế để nhường spotlight cho các "Chị Đẹp" khác, trên tinh thần những người có kinh nghiệm từ mùa trước và nhiều năm hoạt động trong nghề để hỗ trợ, dẫn dắt các "Chị Đẹp" mùa mới.

Biệt Đội Tái Xuất gồm các "Anh Tài" K24 "vô lại" K26: Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê.

Vì sao ban tổ chức không để Biệt Đội Tái Xuất (BĐTX) của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đi theo luật chơi tương tự như Chị Đẹp Đạp Gió 2024? Vì Chị Đẹp có Đạp Gió (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - Sister Who Make Waves) thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có show gốc là Call Me By Fire.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có sự giao thoa giữa thể thức của Call Me By Fire 2 và 4. Việc tăng số lượng "Anh Tài" dưới 30 tuổi tương đồng với mùa 4 show gốc. Trong khi luật chơi hiện tại đang theo sát với Call Me By Fire 2 (2022).

Call Me By Fire 2 "triệu hồi" Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm, Trương Vân Long, Lý Thừa Huyễn. Tất cả đều từng lọt vào đội hình chiến thắng ở mùa đầu tiên, tiếp tục tranh suất thành đoàn ở mùa mới mà không có bất kỳ đặc cách nào từ ban tổ chức.

Trần Tiểu Xuân là Quán quân mùa 1 tiếp tục chiến thắng (Top 4) ở Call Me By Fire 2, thậm chí có được danh hiệu X-Leader. Trương Trí Lâm, Trương Vân Long, Lý Thừa Huyễn cũng lọt vào đội hình thành đoàn của Call Me By Fire 2.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 làm giống Call Me By Fire 2 khi chia các "Anh tài" ở Công diễn Hội ngộ (Công 0) thành các đội dựa theo phong cách, bản sắc chung. Điểm khác biệt là Call Me By Fire 2 không đẩy toàn bộ "Ca ca" mùa đầu về một đội như 5 "Anh tài K24" của BĐTX, mà chia họ về các team khác nhau. Bảng điểm cá nhân sau Công 0 cũng không có sự áp đảo ở Top đầu từ các "Ca ca" mùa 1.

Kết quả Công 0 ATVNCG 2026 gây tranh cãi, sai ở đâu?

Việc để các "Anh Tài" khóa trước trở lại không phải vấn đề. Đây là một phương pháp "chống flop" từ chương trình. Nhờ tệp fan cứng vững mạnh hiện có và cả kỹ năng "tung miếng" ăn ý, BĐTX giúp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có được lượng khán giả và độ thảo luận ổn định (bên cạnh tệp người xem có thiện cảm từ mùa trước tiếp tục theo dõi), đề phòng trường hợp các nhân tố mới chưa tạo nên đột phá truyền thông.

Điều mà ê-kíp, Gai Con lẫn fan của các "Anh tài" mới không lường trước có lẽ là độ hot ngay sau tập 1. Không chỉ những "thủ lĩnh thống nhất cõi Threads" như Thơm, Thỏ (Da LAB), Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh... mà cả những cái tên từng ít được kỳ vọng như Thái Lê Minh Hiếu, Phùng Minh Cương... cũng làm tốt bất ngờ phần solo đến diễn nhóm.

Đặt set đấu ở cuối cùng sau hàng loạt tiết mục "đủ wow" có, viral có, lại đối đầu với "team quái vật" (ai cũng muốn né) Anh Tài Tình (Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, 14 Casper), khán giả dĩ nhiên sẽ đặt kỳ vọng rất cao vào sân khấu của BĐTX.

Phần thể hiện của 5 "Anh tài" BĐTX không đến nỗi dở tệ, nhưng quá an toàn. Mọi thứ đều ổn nếu đặt ở mùa Hè 2 năm trước, tại khuôn khổ chuỗi concert của K24.

Tuy nhiên khi đặt trong tổng thể các màn trình diễn của khóa K26, set diễn của BĐTX bị khán giả đánh giá là đuối hơn về mặt tư duy âm nhạc, nhạc cũ được thổi hồn mới hợp thị hiếu. Đây là lý do lớn nhất khiến chiến thắng của BĐTX khó thuyết phục khán giả.

Khác biệt nhỏ đến từ cách xếp đội ở công Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Call Me By Fire 2 có phải là yếu tố "thổi lửa" cho tranh cãi hiện tại? Câu trả lời là: Có thể.

Khán giả đến xem những vòng đầu có lẽ chủ yếu là fan K24 nhờ hiệu ứng mùa đầu tiên. Vì thế, BĐTX quy tụ toàn là "Anh Tài" K24 áp đảo về bình chọn tại trường quay là điều có thể hiểu được.

Call Me By Fire 2 đã hạn chế sự "thiên vị" và bầu không khí căng thẳng bằng việc xé lẻ 4 "Ca ca" mùa đầu về 4 nhóm. "Ca ca" khóa trước đều làm việc cùng những người anh em mới. Với tư cách là thí sinh, họ vừa là "chông gai" của các "ca ca" khác, vừa là người dẫn dắt, kết nối.

Từ công diễn 1, các "Ca ca" mùa trước cũng có lúc ghép đội rồi tan rã. Nhưng nhìn chung, các tiết mục cá nhân - nhóm được cân bằng để tạo nên tổng thể hòa hợp. Vì thế, đến chung kết, dù "Ca ca" mùa trước tiếp tục thành đoàn cũng không nhận "gạch đá" nhiều.

Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 để 5 "Anh tài" K24 hội tụ trong BĐTX, từ kỳ vọng đáng ra là "đội quái vật" bỗng hóa điểm yếu chí mạng vì không có nhân tố "kiệu" tiết mục lên. Ở đây, một câu hỏi nữa được đặt ra: Cái sai của "Gai Mẹ" là cho K24 về một đội hay ê-kíp đã chọn sai người của K24 để tái xuất K26?

BĐTX bị đánh giá là lép vế về âm nhạc, nhưng chiến thắng áp đảo cả stage chung lẫn bảng điểm cá nhân; trong khi "đối thủ" có Vương Anh Tú, 14 Casper - vốn là producer nhưng "tất tay" luyện nhảy "như chưa bao giờ được nhảy" lại xếp chót bảng.

Đây là căn nguyên tạo nên phản ứng gay gắt trên mạng xã hội giữa fan của K24 và K26. Sự bất mãn ấy khiến một bộ phận khán giả bắt đầu soi xét nhiều hơn đến các tình huống của các "Anh Tài" khóa trước trong chương trình, đẩy cao tranh cãi.

Dù vậy, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vẫn có cơ hội để gỡ gạc lại thiện cảm từ công chúng. Bởi công diễn 1 đã bắt đầu có sự sắp xếp lại đội hình với những "tổ hợp" thú vị. Ngoài khán giả vote tại hiện trường còn có hình thức bình chọn online sẽ được cập nhật.

Khán giả trung lập hy vọng Gai Mẹ sẽ nhìn nhận từ đóng góp thiện chí của người xem sau 2 tập đầu để khắc phục cả về yếu tố kỹ thuật, biên tập, truyền thông.