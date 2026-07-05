Điều khiến khán giả đồng loạt khen Tinh Hà "Say Hi" sau tập phát sóng đầu tiên

HHTO - Tối 4/7, tập đầu tiên của Tinh Hà “ Say Hi” chính thức lên sóng. Đáng chú ý, 8 nghệ sĩ mới của chương trình gồm DANG HONG HAI, Ivan, Thể Thiên, Xuân Định KY, KIMLONG, HYO và CoolKid đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả khi trình diễn những ca khúc tự sáng tác.

Trở lại Việt Nam sau 7 năm trau dồi tại Hàn Quốc, thực tập sinh Hồng Hải mang tới Tinh Hà “ Say Hi” bài hát tự giới thiệu bằng 3 thứ tiếng. Từng có nhiều năm được đào tạo bài bản ở các công ty giải trí tại đất nước nổi tiếng với nền công nghiệp âm nhạc khắc nghiệt, nam nghệ sĩ tự tin sẽ chiến đấu hết mình tới cùng.

DANG HONG HAI tự tin trình diễn bài hát tự sáng tác.

Ivan cũng không hề kém cạnh với phần trình diễn bài hát Tiếng Anh do chính anh sáng tác và biên đạo, thành công gây ấn tượng với khán giả về tài năng cũng như visual sáng sân khấu. Có thể thấy, cả hai đều là những nghệ sĩ tài năng, sở hữu bộ kỹ năng từ thanh nhạc, vũ đạo đến sáng tác, hứa hẹn sẽ là những nhân tố nhận đuợc nhiều sự săn đón tại chương trình. Cộng đồng mạng đang đặt kỳ vọng rất cao vào màn thể hiện của bộ đôi sống còn này trong Live Stage 1 sắp tới.

Tiếp nối không khí sôi động, Anh Trai Thể Thiên xuất hiện với màn trình diễn ca khúc Locked In Love cùng dàn vũ đoàn hoành tráng, khuấy động không khí khán phòng Tinh Hà. Trên các nền tảng mạng xã hội, netizen bày tỏ sự bất ngờ trước mức độ chịu chi và sự đầu tư chỉn chu của nam nghệ sĩ ngay trong lần đầu xuất hiện.

Màn chào sân cực kỳ đầu tư của Anh Trai Thể Thiên.

Sân khấu Tinh Hà tiếp tục được hâm nóng với màn chào sân của bộ ba tân binh Xuân Định KY, HYO và KIMLONG. Trong khi HYO và Xuân Định KY chinh phục khán giả bằng tiếng guitar mộc mạc cùng chất giọng đầy cảm xúc, thì KIMLONG lại tạo bất ngờ khi trình diễn live looping ca khúc let me go. Màn kết hợp nhiều lớp âm thanh ngay trên sân khấu của nam ca sĩ khiến cả phòng chờ không khỏi trầm trồ.

KIMLONG xuất hiện đầy ấn tượng trong màn chào sân.

Cuối cùng, Anh Trai CoolKid mang đến giai điệu trữ tình sâu lắng kết hợp cùng giai điệu piano nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Nam nghệ sĩ không phải là cái tên quá xa lạ với cộng đồng người yêu nhạc. Từng gây tiếng vang tại Rap Việt mùa 4, anh chia sẻ bản thân tới chương trình lần này nhằm mục đích bứt phá thành một phiên bản mới, đồng thời học hỏi và trau dồi từ các anh em khác.

CoolKid gây thương nhớ với giai điệu ballad ngọt ngào và sâu lắng.

Tập mở màn của Tinh Hà "Say Hi" khép lại với nhiều dư âm tích cực, đặc biệt nhờ cách chương trình trao cơ hội để cả 8 gương mặt mới đều có một sân khấu riêng giới thiệu bản thân đến khán giả. Đây là một lựa chọn đáng khen của ê-kíp, bởi thay vì để các tân binh bị lu mờ giữa những cái tên đã có lượng người hâm mộ đông đảo, mỗi người đều được kể câu chuyện âm nhạc của mình thông qua một ca khúc riêng.

Đáng nói hơn, không có màn trình diễn nào tỏ ra lép vế. Từ chất giọng, khả năng trình diễn đến màu sắc âm nhạc, cả 8 tân binh đều cho thấy thực lực và cá tính không hề thua kém các Anh trai mùa trước. Màn "chào sân" này không chỉ giúp khán giả nhanh chóng ghi nhớ những gương mặt mới mà còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu của chương trình, đồng thời tạo thêm kỳ vọng về một mùa giải nhiều bứt phá, sáng tạo và cạnh tranh hấp dẫn.