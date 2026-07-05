Tinh Hà Say Hi: WEAN LE - Pháp Kiều "khắc khẩu", buitruonglinh "chơi khó" HURRYKNG

HHTO - Tinh Hà "Say Hi" không chỉ gây chú ý bởi các thử thách mà còn bởi loạt cặp "oan gia ngõ hẹp". Những màn khắc khẩu, hơn thua của dàn Anh Trai khiến khán giả thích thú.

Không chỉ mang đến từ màn Theme Song chào sân được đầu tư hay format "twist chồng twist" thú vị, Tinh Hà "Say Hi" còn nhanh chóng ghi điểm với khán giả nhờ những tương tác tự nhiên, hài hước giữa dàn Anh Trai. Ngay từ tập mở màn, nhiều cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" liên tục tạo nên những màn "khắc khẩu", cà khịa và hơn thua nhau đầy duyên dáng.

Chính những tình huống tung hứng này trở thành "đặc sản" mới của chương trình.

WEAN LE - Pháp Kiều

Một trong những cặp đôi tạo nhiều tiếng cười nhất tập đầu gọi tên WEAN LE và Pháp Kiều. Nguồn cơn của mối "oan gia" này xuất phát từ nhiệm vụ bí mật của chương trình. Theo đó, Pháp Kiều phải hoàn thành hàng loạt yêu cầu được giao từ một "nhân vật bí ẩn", và người đứng sau tất cả không ai khác chính là WEAN LE.

Tận dụng cơ hội, nam rapper liên tục nghĩ ra đủ "7749" thử thách khiến Pháp Kiều nhiều phen rơi vào tình huống dở khóc dở cười, từ đó khiến Xà nữ công khai tuyên bố đã "ghim thù".

WEAN LE bị Pháp Kiều "ghi thù" sau khi tham gia thử thách bí mật từ chương trình.

Sau màn nhiệm vụ mở đầu, cả hai tiếp tục duy trì bầu không khí "khắc khẩu" xuyên suốt chương trình. Mỗi lần chạm mặt đều là một lần "đấu võ mồm", tranh hơn thua hay không ngần ngại "cà khịa" đối phương.

Pháp Kiều "cà khịa" WEAN LE.

Đỉnh điểm là ở phần chọn đội. Trong khi WEAN LE nhiều lần "manifest" mong Pháp Kiều về chung đội thì chủ nhân Cung Tên Tình yêu lại quyết định ở lại đội Bad Night cùng Dương Domic.

Điều thú vị là trước đó không lâu, ở Say Hi Rực Rỡ, WEAN LE và Pháp Kiều lại được xem như một cặp đôi khá ăn ý. Thậm chí, Pháp Kiều từng bất ngờ thừa nhận không nghĩ WEAN LE lại là người tinh tế đến vậy. Chính vì thế, màn chuyển từ "đồng minh" sang "oan gia" tại Tinh Hà "Say Hi" càng khiến khán giả thích thú.

Pháp Kiều - WEAN LE ở Say Hi Rực Rỡ lại rất hòa hợp nhau.

HURRYKNG - buitruonglinh

Ngay tại Live Stage đầu tiên, HURRYKNG và buitruonglinh đều đảm nhận vai trò đội trưởng. Đáng chú ý, cả hai cũng là hai đội trưởng duy nhất cùng lựa chọn một demo ca khúc để xây dựng tiết mục. Màn "ý tưởng lớn gặp nhau" này nhanh chóng đẩy cả hai vào thế đối đầu, mở ra hàng loạt màn hơn thua và tung hứng đầy duyên dáng xuyên suốt quá trình lập đội.

HURRYKNG cũng phải bất lực trước sức mạnh của buitruonglinh.

Không chỉ "giật" luôn bộ tóc giả của HURRYKNG, buitruonglinh còn khiến cả trường quay bật cười khi nhanh tay sở hữu luôn bản demo ca khúc mà HURRYKNG đang nhắm tới. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn liên tục "thêm dầu vào lửa" trong lúc HURRYKNG đang ra sức thuyết phục First Choice về đội mình.

buitruonglinh "không hơn thua đời không nể", quyết phải ghẹo HURRYKNG đến cùng.

WEAN LE - Song Luân

Có lẽ WEAN LE là thành viên sở hữu nhiều "mối duyên kỳ lạ" nhất ở mùa Tinh Hà "Say Hi" này. Ngay khi vừa xuất hiện, nam rapper đã khiến cả dàn Anh Trai cười nghiêng ngả khi thẳng thắn tuyên bố: "Nơi nào có Song Luân thì không có mình" khi thấy sự có mặt của "cụ Sinh".

Mỗi lần WEAN LE và Song Luân xuất hiện chung khung hình đều kéo theo những màn đối đáp hài hước và không ngừng "cà khịa" đối phương. Trong khi WEAN LE liên tục "chối bỏ", khẳng định không muốn dính dáng đến Song Luân thì nam ca sĩ lại hài hước đáp trả ở đâu có WEAN ở đó có mình.

Những "oan gia ngõ hẹp" này đang trở thành "gia vị" đặc biệt, góp phần giữ nhịp giải trí và tạo nên nhiều khoảnh khắc viral sau mỗi tập phát sóng.

Mối "oan gia" của cả hai thực chất bắt nguồn từ Anh Trai "Say Hi" mùa 1, khi cùng tham gia thử thách giành demo ca khúc. Sự cố bất ngờ xảy ra trong trò chơi năm đó đã trở thành "nỗi ám ảnh" của WEAN LE, để rồi mỗi lần nhắc lại, cả hai lại có thêm một màn tung hứng khiến khán giả bật cười.

Sự cố năm nào đã khiến WEAN ám ảnh về Song Luân.

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