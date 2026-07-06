Tiết mục của 5 Anh Tài K24 tại ATVNCG 2026: Gai Con chia luồng ý kiến, nhiều Anh Tài động viên

HHTO - Sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, màn trở lại của Biệt đội Tái Xuất với Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tối 4/7, tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 lên sóng, tiếp tục Công diễn Hội ngộ với loạt sân khấu solo và tiết mục nhóm của 34 Anh tài. Trong đó, sự xuất hiện của Biệt đội Tái Xuất gồm Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay từ khi được công bố trở lại, 5 gương mặt của K24 đã được xem là nằm trong số những "con át chủ bài" của chương trình nhờ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, kinh nghiệm sân khấu cùng dấu ấn sau hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Chính vì vậy, màn tái xuất của họ cũng đi kèm kỳ vọng lớn từ khán giả.

Ở tập 2, Thanh Duy mang đến ca khúc Tinh Tú Cầu, Jun Phạm lựa chọn 1%, BB Trần﻿ trình diễn Không Lối Thoát, Neko Lê thể hiện Do You See, còn Duy Khánh xuất hiện với Không Vừa Ý. Sau các sân khấu solo, cả 5 cùng kết hợp trong tiết mục nhóm Xin Hãy Thứ Tha.

Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, không ít ý kiến cho rằng các tiết mục lần này chưa đạt kỳ vọng nếu so với dấu ấn mà các thành viên từng tạo ra ở ATVNCG 2024.

Một số khán giả nhận xét phần âm nhạc thiếu điểm nhấn, bản phối chưa đủ bùng nổ, trong khi tiết mục nhóm vẫn thiên nhiều về cá tính biểu diễn thay vì chất lượng âm nhạc.

Tuy nhiên, thay vì dừng ở những góp ý chuyên môn, một số bình luận lại chuyển sang công kích ngoại hình, phục trang hay phong cách biểu diễn của các thành viên. Nhiều Gai Con cho rằng đây là những nhận xét thiếu tính xây dựng, phần lớn xuất phát từ các tài khoản ẩn danh, dễ tạo ra những cuộc tranh cãi không đáng có giữa người hâm mộ của K24 và K26.

Nhiều Gai Con cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có màu sắc riêng và khán giả hoàn toàn có quyền không yêu thích một tiết mục, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phủ nhận nỗ lực hay dùng những lời lẽ nặng nề dành cho người biểu diễn.

Không chỉ người hâm mộ, nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình cũng lên tiếng động viên Biệt đội Tái Xuất.

Cheng bình luận: "Kaka, xem tiết mục mà thực sự choáng ngợp ạ". Anh Tài Nguyễn Văn Chung - dù thuộc đội đối thủ - cũng chia sẻ trong tập 2: "Kết quả đó là đúng. Bởi vì nếu Chung là một trong những khán giả, Chung cũng sẽ chọn đội đó. Có điều gì đó rất là khó nói, các bạn rất là tuyệt vời, khi mà liên tục làm cho người xem như mình phải bất ngờ, phải thán phục".

Anh tài K24 S.T Sơn Thạch cũng đăng tải lời nhắn gửi động viên, cổ vũ tới các đồng đội cũ: "Cố lên những người Anh Em, cảm ơn vì đã thay chúng tôi chào đón những tài năng mới vào Gia Tộc Anh Tài. Tôi tin tất cả các bạn sẽ đều toả sáng và lấp lánh theo cách riêng của bạn".

Một số Anh Tài của K24 và K26 đã thể hiện sự ủng hộ, động viên đối với Biệt đội Tái Xuất.

Ở một góc nhìn khác, tranh luận trái chiều cũng phần nào phản ánh sức hút của 5 gương mặt từng tạo dấu ấn ở ATVNCG K24. Với chặng đường dài phía trước, câu trả lời thuyết phục nhất có lẽ vẫn sẽ đến từ chính phần thể hiện của họ trong những Công diễn tiếp theo trên sân khấu.