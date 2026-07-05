2 Ngày 1 Đêm mùa 5: HIEUTHUHAI khiến fan "cưng xỉu", Lendom chia tay "thành viên thứ 7"

HHTO - Những hoạt động đầu tiên của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 tại Đà Nẵng và Huế đang nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, Lendom (FC chương trình) bày tỏ sự tiếc nuối khi rộ lên thông tin "thành viên thứ 7" - đạo diễn Mai Thắm chia tay chương trình.

2 Ngày 1 Đêm mùa 5 giữ nguyên dàn người chơi

2 Ngày 1 Đêm mùa 5 vẫn giữ nguyên dàn cast; gồm "mẹ già" Trường Giang, "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn, "thỏ đen" Ngô Kiến Huy, "Thu Diễm" Dương Lâm, "Cris Phản" Cris Phan và "út Hiếu" HIEUTHUHAI.

Dàn cast mùa 5 vẫn giữ nguyên như mùa 4.

Trong hai ngày 3 và 4/7 vừa qua, ê-kíp và các thành viên đã bắt đầu khởi động hành trình mới với nhiều chuyến đi thú vị, ý nghĩa. Trên trang fanpage, nhà sản xuất cho biết, 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 sẽ được xây dựng theo ý tưởng "Công ty Du lịch của 6 anh em: Mỗi chuyến đi, một cảm xúc - Đi muôn nơi, kết nối trọn vẹn".

"Sau 4 năm với hành trình dọc miền đất nước qua 38 tỉnh thành, trải nghiệm 26 loại hình nghệ thuật, tái hiện 13 giá trị lịch sử và thưởng thức gần 400 món ngon đặc sản cùng 94 khách mời, chúng tôi chính thức thành lập Công ty Du lịch 2 Ngày 1 Đêm.

Từ 171 điểm đến quốc gia và 14 làng nghề truyền thống, chúng tôi không chỉ mang đến những chuyến đi, mà còn là cầu nối lan tỏa giá trị văn hóa và thực hiện các dự án cộng đồng ý nghĩa. Khai trương Công ty Du lịch 2 Ngày 1 Đêm chính là khởi đầu cho sứ mệnh: Đưa vẻ đẹp Việt chạm đến trái tim du khách" - phía nhà sản xuất chia sẻ.

Dàn nghệ sĩ đổ bộ khiến chợ Hàn "thất thủ". Nguồn clip: 2 Ngày 1 Đêm Vietnam

Vào sáng 3/7, lễ khai trương "Công ty" cũng đã diễn ra trong không khí vừa nghiêm túc vừa hài hước tại thành phố Đà Nẵng, nhận được sự đồng hành, ủng hộ nhiệt tình của Lendom (FC chương trình).

Cùng ngày, các thành viên cũng bắt tay "trả job" bằng chuyến trải nghiệm đến chợ Hàn, chợ Cồn. Thông qua ống kính của "team qua đường", những đoạn clip có HIEUTHUHAI, Dương Lâm, Cris Phan ngồi ăn ở chợ hút lượt tương tác "khủng".

Loạt biểu cảm đáng yêu của HIEUTHUHAI khiến fan "cưng xỉu". Nguồn clip: @thzy.xinh

Đến ngày 4/5, "Công ty Du lịch" nối dài chuyến đi đến Huế, tham gia Ngày hội Việt phục cùng Bách Hoa Bộ Hành, hòa mình vào dòng người diễu hành, quảng bá cổ phục Việt tại Đại Nội Huế.

Dàn nghệ sĩ diện cổ phục diễu hành tại Đại Nội Huế. Nguồn clip: 2 Ngày 1 Đêm Vietnam

"Thành viên thứ 7" - đạo diễn Mai Thắm rời chương trình

Những ngày qua, cùng với các hoạt động sôi nổi của dàn nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ chương trình bất ngờ râm ran truyền nhau thông tin đạo diễn Mai Thắm sẽ vắng mặt trong mùa 5.

Đến tối 4/7, nữ đạo diễn gây chú ý khi chia sẻ một dòng trạng thái trên trang cá nhân, ngầm xác nhận khép lại hành trình với 2 Ngày 1 Đêm: "Mỗi năm vẫn luôn có 365 ngày. Nhưng với mình, có 3 ngày từ nay đã khác: Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ngày của Cha, Ngày "dù là buồn hay vui, dù nắng nôi hay mưa giông…". Dù thế nào đi nữa, tình yêu vẫn không đổi thay".

Ngoài ra, ở kênh broadcast cá nhân, đạo diễn Mai Thắm cũng bộc bạch nỗi lòng: "Không được đồng hành cùng "đứa con tinh thần" yêu thương nữa là điều vô cùng đáng tiếc với Thắm. Nhưng Thắm vẫn sẽ luôn dõi theo, luôn ủng hộ các anh em trong đại gia đình mà mình đã gắn bó suốt bấy lâu. Tình cảm ấy sẽ không thay đổi".

Cùng với đó, đạo diễn Mai Thắm cho biết chị vẫn sẽ tìm mọi cơ hội để "nấu những món ăn tinh thần" ngon - bổ và ý nghĩa gửi đến khán giả.

Đạo diễn Mai Thắm không đồng hành cùng 2 Ngày 1 Đêm mùa 5. - Ảnh: Mai Thắm

Trước đó, nữ đạo diễn từng rưng rưng nhắn gửi đến 6 nghệ sĩ: "Cho dù chúng ta có tiếp tục hay hành trình 2 Ngày 1 Đêm có thay đổi như thế nào đi nữa thì các bạn và ê-kíp sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục đồng hành cùng nhau".

Nhiều khán giả "ruột" của 2 Ngày 1 Đêm bày tỏ sự tôn trọng trước quyết định của nữ đạo diễn nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối. Một bạn khán giả tâm sự: "Buồn hơi bị nhiều. Cái cảm giác chị Thắm cũng là một thành viên cùng 6 thành viên còn lại trong 2 Ngày 1 Đêm là không thể thiếu rồi. Mảng miếng của chị Thắm với các nghệ sĩ cũng rất duyên, mà cũng như món ăn không thể thiếu khi xem ấy. Đọc xong mà thấy bị hẫng, tiếc quá!".