Chỉ một câu nói của Quang Hùng MasterD cũng đủ khiến fan MOPIUS “đứng ngồi không yên”

HHTO - Tối 4/7, tập 1 của Tinh Hà “Say Hi” đã chính thức lên sóng với màn chào sân đầy năng lượng của dàn Anh trai. Một trong những chi tiết khiến người hâm mộ chú ý nhất là khi Quang Hùng MasterD bất ngờ bày tỏ mong muốn MOPIUS có thể một lần nữa đứng chung sân khấu. Chỉ với câu nói ngắn nhưng đủ để khơi lại kỳ vọng về màn tái hợp của boygroup từng được yêu mến sau Anh Trai “Say Hi” mùa 1.

Ngay từ những phút đầu chương trình, ở phần giới thiệu bản thân, Quang Hùng MasterD chia sẻ bản thân không xem Tinh Hà “Say Hi” đơn thuần là một cuộc thi mà còn là “một ngôi trường” để học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn hào hứng bày tỏ: “Biết đâu MOPIUS sẽ quay trở lại”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận sôi nổi.

Tập 1 Tinh Hà "Say Hi" hiện đang gây bão mạng xã hội.

Quang Hùng bày tỏ mong muốn MOPIUS có thể tái hợp tại chương trình.

Đến phần bầu chọn đội trưởng Livestage 1, Quang Hùng đã có màn "vận động tranh cử" đầy ẩn ý với JSOL. Không cần một bài thuyết phục dài dòng, nam ca sĩ chỉ bước đến bắt tay người đồng đội cũ và vỏn vẹn nói một từ: “MOPIUS”. Chỉ một mật mã ngắn gọn nhưng cũng đủ để cả hai có thể hiểu ý nhau. Khoảnh khắc ấy cũng phần nào cho thấy sự gắn kết và ăn ý giữa các thành viên MOPIUS vẫn còn nguyên vẹn, dù đã khá lâu nhóm chưa có hoạt động chung.

Màn bắt tay kèm "mật mã" MOPIUS của Quang Hùng và JSOL khiến fan thích thú.

MOPIUS là một trong những nhóm nhạc được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành “boygroup quốc dân” bước ra từ Anh Trai “Say Hi” mùa đầu tiên. Ngay từ khi công bố đội hình, nhóm đã lập tức thu hút sự chú ý nhờ sức hút sẵn có của cả bốn thành viên: JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG.

Mỗi thành viên đều sở hữu lượng người hâm mộ riêng, cá tính âm nhạc khác biệt và thường xuyên tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Chính vì vậy, MOPIUS gần như đã có một cộng đồng người hâm mộ đông đảo ngay cả trước khi phát hành sản phẩm đầu tay.

Ca khúc Làn Ưu Tiên của nhóm từng đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Sau khoảng thời gian hoạt động sôi nổi, MOPIUS dần ít xuất hiện với đội hình đầy đủ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, nhất là khi nhóm từng được đánh giá là sở hữu nhiều tiềm năng phát triển lâu dài.

Lý do chính đến từ lịch trình cá nhân ngày càng dày đặc của các thành viên. Sau Anh Trai “Say Hi”, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, JSOL và HURRYKNG đều có những hướng phát triển riêng với các dự án âm nhạc, chương trình truyền hình và lịch biểu diễn liên tục.

Vì công việc bận rộn nên Quang Hùng đã bỏ lỡ buổi gặp hiếm hoi với anh em.

Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ đùa vui rằng các đơn vị tổ chức "khó có thể mời cùng lúc cả bốn thành viên" bởi hiện tại mỗi người đều sở hữu sức ảnh hưởng và lịch trình hoạt động riêng. Không chỉ là một cách nói vui, điều này phần nào cũng cho thấy vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường âm nhạc của các thành viên sau chương trình Anh Trai “Say Hi”.

Chính vì vậy, việc cả bốn thành viên cùng góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi” ngay lập tức khiến nhiều người xem nghĩ đến khả năng MOPIUS sẽ có thêm cơ hội tương tác hoặc thậm chí cùng đứng chung sân khấu trong chương trình.

Người hâm mộ mong được nhìn thấy những tương tác vui nhộn của cả nhóm như trước.

Đặc biệt, chia sẻ của Quang Hùng càng khiến mong muốn ấy trở nên rõ ràng hơn. Sau khoảng thời gian dài không có nhiều hoạt động chung, khán giả không chỉ mong được nhìn thấy những màn tung hứng “tẻn tẻn” quen thuộc của bốn chàng trai mà còn hy vọng nhóm sẽ có cơ hội mang đến thêm những sân khấu mới hoặc những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.