Tinh Hà Say Hi: WEAN LE quyết làm đội trưởng, "tẻn tẻn" nhưng đầy tính toán

HHTO - Không chỉ mang đến những "mảng miếng" hài hước, WEAN LE còn cho thấy tư duy chiến lược và quyết tâm chinh phục vị trí đội trưởng ngay từ tập đầu Tinh Hà "Say Hi".

Ngay từ tập mở màn Tinh Hà "Say Hi", WEAN LE nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt gây ấn tượng. Không chỉ mang đến loạt tình huống hài hước, nam rapper còn gây ấn tượng bởi tinh thần quyết tâm, tư duy chiến lược và hình ảnh khác biệt so với Anh Trai "Say Hi" mùa đầu.

Màn trở lại của chủ nhân BADBYE cho thấy một WEAN LE đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi với mục tiêu rõ ràng: Chiến thắng.

Ngay từ những phút đầu xuất hiện, WEAN LE đã không ngần ngại khẳng định bản thân đến với Tinh Hà "Say Hi" để chiến thắng. Khác với hình ảnh có phần trầm tính ở mùa đầu, nam rapper lần này liên tục thể hiện tinh thần cạnh tranh, sẵn sàng bày tỏ quan điểm và theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Điều đó được thể hiện rõ khi các Anh Trai bước vào thử thách lựa chọn hợp đồng cùng Trấn Thành. Trong khi phần lớn ưu tiên phương án an toàn với Hợp đồng số 1, WEAN LE lại bất ngờ chọn Hợp đồng số 2 - lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro về điểm số nhưng đổi lại gần như chắc chắn giúp bản thân giành quyền trở thành đội trưởng. Quyết định này không chỉ cho thấy sự tự tin mà còn thể hiện rõ khát khao được dẫn dắt đội hình, chủ động nắm quyền và hiện thực hóa định hướng âm nhạc của riêng mình.

Quyết định tưởng chừng mạo hiểm ấy nhanh chóng tạo nên một cú "twist chồng twist" khiến cả trường quay bất ngờ. Không chỉ cho thấy sự tự tin, WEAN LE còn chứng minh mình đã tính toán kỹ lưỡng, sẵn sàng đánh đổi để có được vị trí mong muốn.

WEAN LE "biết người biết ta" khi lựa chọn phương án có lợi nhất cho mình.

Khi chính thức trở thành đội trưởng, nam rapper tiếp tục thể hiện tư duy rõ ràng trong việc xây dựng đội hình. Ngay từ đầu, WEAN LE xác định mục tiêu "all-in" cho một bản demo Cô Đơn Anh Cũng Vui. Nam rapper chủ động thuyết phục Wren Evans và CoolKid để sở hữu ca khúc mong muốn, đồng thời kiên định với định hướng âm nhạc đã vạch ra.

WEAN LE dùng "miệng lưỡi" để thuyết phục CoolKid.

Trong quá trình tuyển chọn thành viên, WEAN LE cũng cho thấy sự quyết đoán khi thẳng thắn từ chối những cái tên chưa phù hợp với màu sắc mà mình hướng đến.

Bên cạnh sự tính toán trong chiến thuật, WEAN LE vẫn giữ nguyên màu sắc hài hước vốn đã trở thành "thương hiệu". Xuyên suốt tập phát sóng, anh liên tục tạo nên những "mảng miếng" tự nhiên, góp phần khuấy động không khí chương trình.

Từ màn liên tục giao 7749 thử thách cho Pháp Kiều trong nhiệm vụ bí mật, khiến nữ rapper công khai tuyên bố "ghim thù", cho đến những màn tung hứng với Song Luân hay loạt phát ngôn đầy tiểu phẩm... WEAN LE đều khiến khán giả bật cười.

WEAN LE liên tục "tung hứng" cùng dàn Anh trai.

Đặc biệt, khoảnh khắc nam rapper đặt tên cho mascot của đội mình với một ý tưởng không ai ngờ tới còn khiến MC Trấn Thành phải "chào thua". Chính sự duyên dáng, ngẫu hứng nhưng rất tự nhiên giúp WEAN LE trở thành một trong những nhân tố mang lại nhiều tiếng cười nhất trong tập đầu tiên.

Mascot với cái tên "khó thế cũng nghĩ ra được" của WEAN LE.

Nếu tại Anh Trai "Say Hi", WEAN LE thường xuất hiện với hình ảnh cool ngầu, có phần kiệm lời thì ở Tinh Hà "Say Hi", WEAN LE thoải mái bộc lộ cảm xúc, chủ động phát biểu và sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình.

Từng là cái tên khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi dừng chân ngay trước thềm Chung kết Anh Trai "Say Hi", WEAN LE nay trở lại với một tâm thế hoàn toàn khác. Không chỉ mang theo kinh nghiệm từ mùa đầu, nam rapper còn cho thấy quyết tâm chinh phục những cột mốc mới.

Không ít người xem nhận xét WEAN LE đang là một trong những nhân tố có sự lột xác rõ nét nhất sau một năm.

Sau thành công của loạt ca khúc như I'm Thinking About You, Chân Thành hay nhiều màn trình diễn được yêu thích tại mùa đầu, người hâm mộ kỳ vọng WEAN LE sẽ tiếp tục tạo nên những bản hit mới, đồng thời đưa màu sắc âm nhạc riêng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của Tinh Hà "Say Hi".

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