Miền Bắc không có không khí lạnh tràn về, cuối tuần Hà Nội lại lên sát 40 độ C

HHT - Nhiệt độ ở miền Bắc đã giảm, tuy nhiên do không có không khí lạnh về nên thời tiết lại khá nồm ẩm và chỉ ngay trong cuối tuần này, toàn miền lại nóng lên. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đỉnh trong ngày sẽ lại tiến sát ngưỡng 40 độ C.

Sáng nay, 5/4, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm sau những ngày nắng nóng gay gắt. Một số tỉnh thành có mưa nhỏ và vừa, có nơi mưa phùn do độ ẩm tăng cao. Trời đã mát mẻ hơn nhiều.

Tuy nhiên, gần như cả miền Bắc vẫn đang chịu ảnh hưởng của gió Đông - Đông Nam và trong vài ngày tới cũng vậy chứ không có không khí lạnh với gió mùa Đông Bắc. Do đó, trong cuối tuần này, phần lớn các tỉnh thành miền Bắc (trừ một số nơi ở Tây Bắc Bộ) lại có tình trạng nồm ẩm, tuy không đến mức như hồi tháng 2 nhưng độ ẩm cao duy trì gần như cả ngày.

Nhiệt độ cũng sẽ không xuống rất thấp mà trời chỉ hơi mát, tất nhiên như vậy cũng là đỡ hơn nhiều so với vài ngày trước. Chiều nay, hầu hết các tỉnh thành vẫn có nhiệt độ trên 30oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trong đó Hà Nội ở mức 32 - 33oC, các khu vực lân cận cao hơn hoặc thấp hơn 1 - 2oC; các khu vực ở Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng thì mát hơn, nhiệt độ 27 - 29oC. Những mức nhiệt độ này sẽ được duy trì trong ngày thứ Bảy.

Nhưng sang đến ngày Chủ Nhật, nhiệt độ toàn miền Bắc lại tăng. Vào buổi chiều, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ lên đến 38 - 39oC, trời nóng ẩm. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ thấp hơn Hà Nội một chút. Khu vực Tây Bắc Bộ cũng rất nóng với nhiệt độ tương tự, thậm chí cao hơn; còn khu vực Đông Bắc Bắc Bộ mát hơn, nhưng nhiệt độ cũng trên 30oC.

Sang đầu tuần tới, dự báo là không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến miền Bắc nhưng gần như không đáng kể.