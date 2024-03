Miền Bắc lại sắp đón một đợt không khí lạnh mới, chuyển rét ngay trước ngày 8/3

HHT - Một đợt không khí lạnh lại sắp ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ toàn miền giảm. Trời sẽ chuyển rét ngay trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ở đợt lạnh này, nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc sẽ giảm xuống mức nào?

Phần lớn miền Bắc nước ta đang có gió Đông Nam khiến độ ẩm cao, sáng và tối nhiều sương mù. Mặc dù trời se lạnh vào tối và sáng sớm nhưng giữa giờ chiều thì nhiệt độ toàn miền khá cao, các tỉnh thành đều trên 30oC, một số tỉnh thành lên đến 33 - 34oC.

Nhưng hiện tại có một đợt không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam, dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta ngay từ mai, 6/3. Chiều hoặc tối mai, ở Hà Nội có gió Đông Bắc cấp 3 - 4 (tốc độ 15 - 20 km/h). Gió Đông Bắc khiến độ ẩm toàn miền giảm, không khí sẽ khô ráo hơn, bớt nồm ẩm.

Dù vậy, nhiệt độ ngày mai ở miền Bắc chưa giảm nhiều, trời vẫn khá ấm áp. Ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, buổi chiều vẫn có nhiệt độ khoảng 28 - 29oC. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng… thì có nhiệt độ thấp hơn, ở khoảng 21 - 23oC.

Ngày 7/3, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm sâu hơn. Vào lúc 6h sáng, Hà Nội và các tỉnh thành lân cận ở mức 18 - 19oC, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ xuống 13 - 14oC. Tuy nhiên, ở Hà Nội vào trưa và chiều, nhiệt độ vẫn lên hơn 21 - 22oC, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cũng lên 19 - 20oC, chưa đến mức rét đậm, rét hại.

Trong vài ngày tiếp theo (từ 8/3 đến khoảng 11 hoặc 12/3), dự báo không khí lạnh tăng cường tiếp tục về miền Bắc, dù sức gió Đông Bắc giảm dần nhưng trời sẽ rét hơn, giảm tiếp khoảng 2 - 3oC so với ngày 7/3. Những ngày này, một số khu vực ở Đông Bắc Bắc Bộ có thể rét hại.