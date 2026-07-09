Miền Bắc mưa nắng thất thường, còn nguy cơ xảy ra vòi rồng như ở Hưng Yên?

HHTO - Sau khi vòi rồng xuất hiện ở Hưng Yên gây ảnh hưởng đến một số hộ dân, nhiều người thắc mắc liệu những ngày tới ở miền Bắc còn có thể xảy ra hiện tượng tương tự hay không, nhất là khi thời tiết đang mưa nắng thất thường.

Tóm tắt nhanh: · Vòi rồng ở Hưng Yên hình thành trong vùng đối lưu mạnh. · Miền Bắc vẫn còn nguy cơ xuất hiện vòi rồng nếu tiếp tục có các ổ dông mạnh, nhưng không phải cơn dông nào cũng tạo ra hiện tượng này. · Người dân nên tìm nơi trú an toàn nếu thấy trời tối sầm, gió mạnh lên, đặc biệt vào những lúc đó nên tránh đứng gần những vùng nước như sông, hồ, biển.



Vòi rồng ở Hưng Yên xuất hiện do dông đối lưu rất mạnh

Vòi rồng xuất hiện tại khu vực xã Bình Thanh, Hưng Yên đã cuốn bay một số tài sản của người dân, theo Tiền Phong.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực xảy ra hiện tượng vòi rồng nằm trong vùng đối lưu mạnh do một rãnh áp thấp tạo ra.

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Nguồn: TPO.

Vẫn còn nguy cơ xuất hiện vòi rồng

Nguy cơ tiếp tục xuất hiện vòi rồng ở miền Bắc trong những ngày tới không phải là đã hết. Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa với việc cứ mưa nắng thất thường, đan xen hoặc có dông là sẽ có nguy cơ cao xảy ra vòi rồng/ lốc xoáy.

Theo Cục Khí tượng Australia, vòi rồng có thể hình thành khi gió thổi theo 2 hướng khác nhau gặp nhau. Với một số điều kiện khác nữa thì cột xoáy có thể được tạo thành, nhưng dù sao đây cũng không phải hiện tượng thường xuyên xảy ra.



Vòi rồng trông có thể rất đẹp - hoặc đáng sợ, tùy theo cách nghĩ của người nhìn - và thường tồn tại trong thời gian ngắn, thường chỉ 5 - 10 phút (vòi rồng ở Hưng Yên duy trì trong 10 phút). Tuy nhiên, sức gió bên trong vòi rồng có thể lên đến hơn 100 km/h (như bão cấp 10 - 11) nên hoàn toàn có thể gây thiệt hại lớn.

Hình ảnh vòi rồng ở Hưng Yên (khu vực Kiến Xương, Thái Bình cũ) chiều 8/7. Ảnh: TPO.

Có thể dự báo vòi rồng không?

Quy mô nhỏ và thời gian tồn tại ngắn của vòi rồng đồng nghĩa với việc gần như không thể dự báo vị trí hoặc thời gian xuất hiện của nó.

Vì vậy, các chuyên gia khí tượng cho rằng chỉ có thể dựa trên điều kiện thời tiết dễ dẫn đến vòi rồng để đề phòng. Chẳng hạn, nếu thấy trời tối sầm, gió mạnh hoặc ngay khi nhìn thấy cột xoáy, người dân nên nhanh chóng trú ở nơi kiên cố, tránh đứng gần cây lớn hoặc khu vực gần nước để xem.

Vòi rồng ở Hưng Yên rất lớn, duy trì khoảng 10 phút. Ảnh: TPO.

Trong khoảng 4 - 5 ngày tới, miền Bắc được dự báo vẫn còn mưa dông nên không thể loại trừ khả năng lốc, vòi rồng tiếp tục xuất hiện. Người dân nên lưu ý theo dõi các bản tin cảnh báo dông, lốc, sét của cơ quan khí tượng để chủ động đề phòng thời tiết cực đoan.