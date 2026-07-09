Mây như sóng biển tiếp giáp bầu trời ở Hà Nội sáng nay: Có báo hiệu mưa nhiều?

HHTO - Sáng sớm 9/7, trên bầu trời ở một số khu vực tại Hà Nội có hình ảnh mây rất thú vị: Một phần mây cuộn như sóng ở phía dưới, ngay phía trên là “mảng” mây xám lớn, trông như thể sóng biển gần tiếp giáp với bầu trời. Hiện tượng này có báo hiệu mưa nhiều không?

Tóm tắt nhanh: · Mây đã tạo ra hình ảnh như sóng biển tiếp giáp bầu trời ở Hà Nội sáng 9/7. · Nhiều khả năng đó là mây tầng tích và mây trung tầng, thường xuất hiện khi không khí ẩm. · Những loại mây này thường không phải là dấu hiệu mưa to, trừ phi mây phát triển cao hơn và trời tối sẫm nhanh chóng.

Bầu trời Hà Nội sáng nay có hình ảnh mây lạ mắt

Sáng sớm nay, tại khu vực Long Biên (Hà Nội), trên bầu trời có hình ảnh khá thú vị: Một lớp mây trắng xám dày, cuộn lên như sóng biển; phía trên là một vùng mây xám xanh trải rộng; phân tách giữa hai phần mây là một “dải” mây xanh.

Mây “tách lớp” như vậy trông giống như sóng biển và bầu trời đang gần tiếp giáp nhau. Những “vệt” mây nhỏ ở giữa còn tạo cảm giác như có những vệt mưa rơi từ bầu trời xuống mặt biển.

Bầu trời Hà Nội sáng nay, ở khu vực Long Biên. Ảnh: HHT.

Đó có thể là những loại mây gì?

Phần mây ở vị trí thấp và hơi cuộn như sóng có thể là mây tầng tích. Còn lớp mây màu xám xanh mịn ở phía trên có khả năng là mây trung tầng.

Còn những “vệt” mây nhỏ và mỏng trong khoảng trống màu xanh có thể là các mảnh của mây trung tầng, dường như là rìa mây bị gió kéo giãn ra, vừa khéo tạo thành những vệt như mưa.

Các loại mây đã tạo nên hình ảnh thú vị trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: HHT.

Những kiểu mây này có báo hiệu mưa không?

Những loại mây trên thường không báo hiệu mưa lớn, mà hay xuất hiện khi trong khí quyển có nhiều hơi ẩm, và cho biết rằng nếu có mưa thì thường là mưa nhỏ, theo trang thông tin giáo dục AceBoater.

Tuy nhiên, nếu những đám mây này phát triển cao hơn, trời trở nên tối sẫm hơn thì khả năng có mưa rào hoặc dông cũng tăng.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc chiều đến chiều tối nay, 9/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong những ngày này, đúng là ở Hà Nội đang khá ẩm và có mưa rải rác. Các mô hình dự báo cho thấy trạng thái mưa nắng đan xen này có thể kéo dài ít nhất đến 12 - 13/7 và mưa thường tập trung vào chiều tối và đêm.

Vì vậy, từ giờ đến cuối tuần, người dân ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa và nếu thấy có dông thì nên trú ngay.