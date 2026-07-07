Mua tài khoản VIP cá nhân để mở nhạc tại quán: Vì sao vẫn chưa đủ?

HHTO - Sau thông tin về phí tác quyền âm nhạc từ ngày 1/7, nhiều người kinh doanh đồ uống băn khoăn về quy trình nộp phí thực tế. Chia sẻ với Hoa Học Trò, đại diện đơn vị phát hành nhạc đã giải mã lầm tưởng về việc sử dụng tài khoản VIP cá nhân và gợi ý giải pháp "một cửa" cho chủ quán.

Tài khoản VIP cá nhân không thể thay thế quyền thương mại

Một trong những thắc mắc phổ biến nhất của cộng đồng F&B thời gian qua là: Nếu đã trả phí nâng cấp tài khoản nghe nhạc VIP, Premium (như Zing MP3 VIP), liệu quán có được toàn quyền sử dụng kho nhạc đó để phát cho khách hàng hay không?

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Chia sẻ với Hoa Học Trò về ranh giới pháp lý này, anh Võ Quang Khôi - đại diện bộ phận Phát triển Kinh doanh nền tảng Zing MP3 - tháo gỡ điểm mù mà nhiều người đang gặp phải:

"Đây là hiểu lầm khá phổ biến. Gói VIP trên ZingMP3 là gói nghe nhạc dành cho cá nhân, giúp người dùng tiếp cận kho nhạc đa dạng hơn, không có quảng cáo và phục vụ nhu cầu nghe riêng tư. Việc phát nhạc công khai tại quán để phục vụ khách hàng là một quyền sử dụng hoàn toàn tách biệt, được quy định tại Nghị định 17/2023/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 134/2026/NĐ-CP)".

Ông Khôi lý giải, phí bản quyền cho hoạt động kinh doanh được tính theo đặc thù mô hình, bao gồm yếu tố diện tích cơ sở. Vì vậy, người kinh doanh cần liên hệ các đơn vị cấp quyền hợp pháp để mua quyền sử dụng riêng cho không gian của mình.

"Nói ngắn gọn, gói VIP là quyền nghe nhạc cá nhân; còn phát nhạc tại quán là quyền sử dụng thương mại của doanh nghiệp. Hai quyền này không thể thay thế cho nhau", ông nhấn mạnh.

Giải bài toán "nhiều cửa" thu phí

Khi tìm hiểu về thủ tục nộp phí, nhiều chủ quán tỏ ra bối rối trước thực tế, có những đơn vị khác nhau cùng đến thu (đơn vị thu quyền tác giả riêng và đơn vị thu quyền bản ghi riêng).

Theo anh Võ Quang Khôi, để phát nhạc nền hợp pháp tại không gian kinh doanh, chủ cơ sở bắt buộc phải hoàn thiện chi phí cho cả hai nhóm: Quyền Tác giả và Quyền Liên quan cho danh mục nhạc sử dụng.

"Trên thực tế, không có đơn vị nào sở hữu 100% bản quyền toàn bộ bài hát tại Việt Nam hoặc trên thế giới. Ngay cả một bài hát cũng có thể có nhiều phần quyền thuộc nhiều đơn vị khác nhau", ông Khôi chia sẻ.

Ảnh minh họa. - Nguồn: Mason Ma.

Tuy nhiên, thay vì phải tự mình làm việc với quá nhiều bên, ông Khôi gợi ý giải pháp thực tế: "Chủ kinh doanh có thể cân nhắc sử dụng một kho nhạc tương đối về số lượng, quan trọng là phù hợp với mong muốn, concept và tệp khách hàng của mình. Chủ cơ sở có thể chọn các giải pháp "một cửa" như Mixus, NCT, Soundwave, EnvoMusic...".

Các đơn vị cung cấp giải pháp nhạc nền chuyên biệt (BGM) này không chỉ cung cấp danh mục nhạc đã được cấp quyền trong phạm vi nhất định, mà còn hỗ trợ công cụ lập lịch, quản lý nhiều điểm phát tập trung - yếu tố tối quan trọng đối với các chuỗi cửa hàng.

Quy trình tiếp cận và chứng từ hợp pháp cho chủ quán

Hiện tại, Zing MP3 chưa cung cấp gói âm nhạc chuyên biệt trực tiếp cho doanh nghiệp hoặc cơ sở F&B. Thay vào đó, nhu cầu này được kết nối qua các đơn vị đối tác cung cấp giải pháp BGM như Mixus.

Với các khách hàng nhỏ lẻ, quy trình đăng ký sẽ được xử lý linh hoạt theo hợp đồng B2B chuyên biệt thông qua email hoặc hotline tư vấn. Trong những trường hợp đơn giản, cơ sở kinh doanh có thể được hỗ trợ hoàn tất và bắt đầu sử dụng nhạc trong vòng không quá 48 giờ kể từ khi đăng ký. Các đơn vị cũng đang hướng tới giải pháp website "click-to-buy" (mua trực tuyến nhanh gọn) nhằm tối giản hóa thao tác đăng ký và thanh toán cho các cửa hàng.

Minh họa tạo bằng AI.

Sau khi hoàn tất hợp đồng và thanh toán, câu hỏi đặt ra là: Chủ quán lấy gì để chứng minh tính hợp pháp khi có lực lượng kiểm tra đột xuất? Ông Võ Quang Khôi cho biết: "Khi hoàn tất việc mua bản quyền, ngoài hợp đồng giữa hai bên, chủ cơ sở sẽ nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng từ đơn vị cung cấp. Giấy chứng nhận này thể hiện thông tin và địa chỉ cụ thể của đơn vị sử dụng nhạc".

Đây chính là "chìa khóa pháp lý" quan trọng nhất. Khi sở hữu Giấy chứng nhận hợp lệ này, chủ quán hoàn toàn có thể an tâm xuất trình và chứng minh tính hợp pháp của nguồn nhạc khi có cơ quan chức năng kiểm tra, kết thúc những âu lo về rủi ro vi phạm bản quyền trong quá trình vận hành.