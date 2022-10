MV "906090": Gai góc và trào phúng - một “bộ mặt” hiếm thấy trong âm nhạc của Tóc Tiên

HHT - Vốn đã được “thành hình” cách đây 2 năm, thế nhưng với Tóc Tiên, đây mới là thời điểm “chín muồi” nhất để đưa MV "906090" đến với khán giả. Cũng như "dám" thể hiện những khía cạnh gai góc và trào phúng - một “bộ mặt” hiếm thấy trong âm nhạc của Tóc Tiên.

Với giai điệu Hip-Hop, 906090 tiếp tục là sự thể nghiệm của Tóc Tiên sau thời gian dài gắn liền với Ballad hay nhạc điện tử. Ca khúc lần này không có nhiều yếu tố trầm bổng và tính giai điệu nên dễ mang lại cảm giác "đều đều", không nổi bật. Tuy nhiên, chính nhịp bass đều đặn, tiết tấu dàn trải và điểm nhấn là đoạn Rap bắt tai đã giúp 906090 "ra" được màu sắc Hip-Hop rõ rệt.

Bên cạnh đó, Tóc Tiên cũng khiến netizen bất ngờ bởi khả năng "bắn Rap" tiếng Anh cực mượt cùng những ca từ "sắc lẹm", chơi chữ song ngữ thông minh. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước những câu rap "cực gắt" như: “A B C D (đi) khuất mắt đi. Bớt bớt đi chứ không em thấy hơi phiền” hay “A B C you never bae. It's just your game, không ai thèm.”

Chia sẻ về cảm hứng tạo nên 906090, Mew Amazing cho biết đây là 3 con số từng ám ảnh Tóc Tiên khi chúng tượng trưng cho sự hoàn hảo của cơ thể người phụ nữ. Cũng như niềm tin rằng nếu sở hữu một vẻ đẹp đúng chuẩn ấy, cuộc sống người phụ sẽ nhận được nhiều cơ hội và ưu ái hơn.

“Nhưng quan niệm đó cũng trở thành một áp lực đè nặng lên người phụ nữ. Không phải ai cũng được sinh ra với một cơ thể "đồng hồ cát" như vậy. Có những người cảm thấy thoải mái với hình thể đặc trưng của mình và chỉ muốn sống đúng những gì tạo hóa ban cho, nhưng lại phải chịu những lời gièm pha, chê bai, thậm chí miệt thị và giễu cợt.

Phần hình ảnh trong MV 906090 cũng là một điểm sáng nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Được thực hiện bởi đạo diễn Ứng Duy Kiên, MV 906090 gây ấn tượng bởi độ hoành tráng cùng ý tưởng câu chuyện độc đáo, nhiều ẩn ý. Lấy bối cảnh trong một phòng nghiên cứu chuẩn mực phụ nữ (tạm dịch từ bản gốc: Women Standard Research Lab), 906090 là một chuyến “thăm dò phẩm cách” của nhân vật “Nguyễn Khoa Tóc Mai”.

Xuyên suốt MV 906090 là loạt chi tiết cài cắm về những định kiến, quy chuẩn vô hình đã đặt lên người phụ nữ nói riêng và con người nói chung. Như một góc nhìn của “cô gái Tóc Tiên” về hình mẫu phụ nữ qua nhiều thế hệ, MV 906090 đã thể hiện một khía cạnh khác gai góc, táo bạo và trào phúng hơn trong âm nhạc của giọng ca 1 Cọng Tóc Mai.

Đặc biệt, MV 906090 không dừng lại ở một single đánh dấu sự trở lại của Tóc Tiên trên đường đua âm nhạc. Hiểu được người hâm mộ của mình đang trông chờ điều gì, Tóc Tiên khẳng định: “MV 906090 chỉ là những bước khởi đầu cho một dự án dài hơn, bao quát hơn và cụ thể là một full album mà ‘Tóc Tiên’ ấp ủ từ lâu để gửi đến khán giả. Tóc Tiên cũng hy vọng rằng, dự án sắp tới của mình sẽ cùng các nghệ sĩ khác, làm sôi nổi hơn thị trường âm nhạc cuối năm với những sản phẩm được ‘cầm, nắm’ trên tay."