Nửa đêm, độc giả Nhật Bản đi mua cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Higashino Keigo

HHTO - Cuốn tiểu thuyết mới nhất và cũng là cuối cùng của cố nhà văn Higashino Keigo đã được phát hành ở Nhật Bản. Nhiều độc giả xứ hoa anh đào đã đến hiệu sách lúc nửa đêm để sở hữu tác phẩm này.

Vào tối khuya ngày 4/8 (giờ Nhật Bản), tại cửa hàng chính của hiệu sách Kinokuniya ở Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra sự kiện đếm ngược chào đón cuốn tiểu thuyết Ký Ức Vĩnh Cửu (tạm dịch). Ngày phát hành chính thức của nó là ngày 5/8. Đây là tác phẩm mới nhất và cũng là cuối cùng của cố nhà văn Higashino Keigo. Ông đã qua đời vào ngày 23/7 vừa qua bởi bệnh ung thư đại tràng, thọ 68 tuổi.

Ảnh: JapanNews.

Khi bảng đếm ngược điện tử của sự kiện chuyển về số không, điểm nửa đêm, ngày 4/8 chính thức bước sang ngày 5/8, những người có mặt tại sự kiện đã đồng loạt vỗ tay và hô vang lời cảm ơn. Sau đó, họ nhận sách và cùng chia sẻ niềm vui khi được thưởng thức tác phẩm, cũng như nỗi buồn khi từ nay sẽ không còn tiểu thuyết mới của Higashino Keigo để chờ đợi nữa.

Ảnh: JapanNews.

Ký Ức Vĩnh Cửu không chỉ là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Higashino Keigo mà còn là cuốn tiểu thuyết khép lại chuỗi bộ truyện “Galileo”, hay “Thám tử Galileo” - biệt danh của phó giáo sư vật lý thiên tài Yukawa Manabu. Đây là nhân vật chính xuất hiện trong những tựa truyện nổi bật như Phía Sau Nghi Can X, Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ, Phương Trình Hạ Chí, Nỗi Niềm Của Thám Tử Galileo…

Ký Ức Vĩnh Cửu được quảng bá là “Bí ẩn cuối cùng của Galileo”, kể về một vụ án bí ẩn mà thủ phạm rất khó hiểu, quyết không chịu trả lời cảnh sát. Ngày phát hành cuốn tiểu thuyết - ngày 5/8 - cũng có ý nghĩa đặc biệt. Nó đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi “Thám tử Galileo” xuất hiện lần đầu trong một truyện ngắn đăng trên tạp chí tiểu thuyết hàng tháng vào năm 1996.

Ảnh: JapanNews.

Có mặt tại sự kiện đặc biệt này, một độc giả nam sống ở Tokyo cho biết Phía Sau Nghi Can X là cuốn tiểu thuyết đầu tiên anh từng đọc. Anh cảm thấy buồn khi từ nay không còn được đọc tác phẩm mới của “ông hoàng trinh thám” Nhật Bản nữa.

Một độc giả nữ đến từ tỉnh Saitama tham gia sự kiện tiết lộ cô đã hâm mộ các tác phẩm của cố nhà văn Higashino Keigo suốt 20 năm qua. Cô chia sẻ đã cảm thấy rất buồn khi biết tin nhà văn yêu thích của mình qua đời, nhưng đồng thời cũng rất mong chờ cuốn tiểu thuyết Ký Ức Vĩnh Cửu và sẽ dành thời gian để từ từ thưởng thức nó.

Ký Ức Vĩnh Cửu hiện chưa được phát hành ở Việt Nam.