ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia được xem là "Chung kết sớm" bảng A

HHTO - Không phải trận đấu cuối vòng bảng nhưng cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia tối nay 3/8 lại được ví như trận "Chung kết sớm" bảng A mùa giải ASEAN Cup 2026. Bởi kết quả trận đấu này gần như sẽ quyết định đội nào nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào Bán kết.

Cục diện bảng A mùa giải ASEAN Cup 2026 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. ĐT Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, ĐT Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm sau 2 trận, còn Việt Nam xếp thứ 3 với 4 điểm nhưng cũng mới thi đấu 2 trận.

Khoảng cách điểm số giữa 3 đội dẫn đầu là không lớn, đồng thời ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia đều còn hai trận đấu trong tay. Chính điều đó khiến màn đối đầu trực tiếp giữa hai đội mang ý nghĩa không khác gì một trận loại trực tiếp.

ĐT Việt Nam thắng sẽ đổi cả cục diện bảng đấu

Nếu đánh bại ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam sẽ có 7 điểm sau 3 trận, san bằng điểm số với ĐT Singapore nhưng vượt lên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Quan trọng hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành lại quyền tự quyết. Chỉ cần tiếp tục đánh bại ĐT Campuchia ở lượt cuối, ĐT Việt Nam sẽ giành vé vào Bán kết mà không cần quan tâm kết quả trận ĐT Singapore gặp Indonesia.

Dù nắm trong tay nhiều cơ hội, ĐT Việt Nam vẫn để hòa đáng tiếc trước ĐT Singapore trong trận đấu tối 31/7 tại sân nhà Mỹ Đình. (Ảnh: Quang Tiến)

Indonesia cũng không được phép sảy chân

Ở chiều ngược lại, ĐT Indonesia đang sở hữu lợi thế lớn với 6 điểm sau hai trận toàn thắng.

Nếu tiếp tục đánh bại ĐT Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo sẽ vươn lên 9 điểm và đặt một chân vào bán kết trước khi gặp ĐT Singapore ở lượt cuối.

Chính vì vậy, ĐT Indonesia cũng buộc phải hướng đến chiến thắng để duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Một trận hòa khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn

Nếu hai đội bất phân thắng bại, bảng A sẽ trở nên khó lường hơn bao giờ hết. ĐT Việt Nam sẽ không còn quyền tự quyết và buộc phải thắng ĐT Campuchia ở lượt cuối, đồng thời chờ kết quả trận Singapore - Indonesia.

Thậm chí, nếu 3 đội cùng bằng điểm, BTC sẽ phải áp dụng các tiêu chí đối đầu trực tiếp, hiệu số đối đầu rồi mới đến số bàn thắng ghi được trong các trận giữa 3 đội để phân định thứ hạng.

Điều đó đồng nghĩa chỉ 1 bàn thắng hay một bàn thua ở trận ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn khi tính các chỉ số phụ.

Cục diện bảng A sẽ trở nên khó lường nếu ĐT Việt Nam hòa ĐT Indonesia. (Ảnh: Quang Tiến)

"Trận Chung kết sớm" của bảng A

Thông thường, một trận đấu được gọi là "Chung kết sớm" khi kết quả của nó có ảnh hưởng quyết định đến cuộc đua vô địch hoặc giành vé đi tiếp.

Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia hội tụ đầy đủ những yếu tố đó. Đội thắng sẽ nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vào Bán kết, trong khi đội thua sẽ đối mặt nguy cơ mất quyền tự quyết.

Bởi vậy, dù vòng bảng vẫn còn một lượt đấu phía trước, cuộc đua giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á tối nay 3/8 hoàn toàn xứng đáng được xem là "Chung kết sớm" của bảng A ASEAN Cup 2026.