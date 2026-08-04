Video ô tô bay lên "ghim" giữa xe buýt ở Australia, người bị phạt mới bất ngờ

HHTO - Một vụ tai nạn như trong phim đã xảy ra ở Australia: Một chiếc ô tô "bay" lên không trung rồi "ghim" thẳng vào thân xe buýt. Nhưng điều bất ngờ tiếp theo là người bị phạt lại không phải người lái chiếc ô tô đó.

Tóm tắt nhanh: · Một chiếc ô tô lao lên không trung rồi "ghim" luôn vào thân xe buýt, sự việc xảy ra ở Australia. · Rất may (và rất kỳ diệu) là trong vụ tai nạn hy hữu này, không có ai bị thương. · Người bị cảnh sát xử phạt lại là tài xế một chiếc xe khác.

Một đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc ô tô lao vọt lên không trung rồi cắm thẳng vào thân một chiếc xe buýt ở Australia đang được chia sẻ rộng rãi.

Nhưng người bị cảnh sát phạt lại không phải tài xế của chiếc xe "bay".

Video cho thấy chiếc ô tô lao thẳng vào thân xe buýt

Theo trang 9News của Australia, vụ tai nạn này xảy ra vào tối 29/7 ở thành phố Brisbane (bang Queensland).

Một chiếc Toyota Yaris đã lao qua giao lộ, "bay" lên khỏi mặt đường trước khi đâm mạnh vào bên hông một chiếc xe buýt. Cú va chạm mạnh đến mức chiếc Yaris "ghim" luôn vào thân xe buýt.

Một nhân chứng bình luận: "Tôi còn tưởng tài xế xe Yaris có bằng phi công chứ!".

Đây là video:

Nguồn: Newsance.

Rất may là ở thời điểm xảy ra tai nạn, xe buýt đang trên đường về bến nên không chở hành khách. Tài xế xe buýt không bị thương, còn nữ tài xế 45 tuổi của chiếc Yaris được đưa tới bệnh viện vì bị sốc nhưng về thể chất thì không có gì nguy hiểm.

Người bị phạt lại là tài xế chiếc xe khác

Ban đầu, nhiều người tưởng nữ tài xế điều khiển chiếc Yaris sẽ là người bị xử phạt.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định một chiếc ô tô SsangYong màu đen đã chuyển làn thiếu cẩn thận, dẫn đến việc tài xế xe Yaris phải tránh vội, để rồi mất lái và lao vào xe buýt.

Vì vậy, người bị phạt là nam tài xế 66 tuổi điều khiển chiếc SsangYong. Ông bị phạt 690 đô la Australia (hơn 12 triệu đồng) và bị trừ 3 điểm trên giấy phép lái xe vì lỗi lái xe thiếu cẩn trọng.

Xe ô tô gần như xuyên qua xe bus. Ảnh: The Guardian.

Vụ việc này thật sự rất hiếm có, nhưng cũng cho thấy là khi tham gia giao thông, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể gây ra cả chuỗi sự cố nguy hiểm.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra các chi tiết liên quan đến vụ tai nạn này.