Travel blogger qua đời khi du lịch một mình: Những điều hội mê solo trip không thể bỏ qua

HHTO - Được thức dậy ở một nơi xa lạ, tự do trải nghiệm mà không bị ai làm phiền là sức hút khó cưỡng của những chuyến đi du lịch một mình. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của Hlun Solo - travel blogger nổi tiếng người Thái Lan trong chuyến solo trip tại Georgia nhắc nhở chúng ta: Trước mỗi hành trình, bên cạnh lòng can đảm, bạn còn cần trang bị đủ kỹ năng để đảm bảo đường về an toàn.

Du lịch một mình không chỉ đẹp như vlog

Nếu bạn thích du lịch tự túc một mình (solo trip) vì cảm giác tự do, không ai làm phiền, có thể tắt thông báo điện thoại, đổi khách sạn liên tục hay chọn ở những nơi hẻo lánh để tiết kiệm chi phí thì vụ việc đáng tiếc của nhà sáng tạo nội dung du lịch nổi tiếng người Thái Lan Hlun Solo sẽ là lời cảnh báo khiến bạn phải cân nhắc nghiêm túc hơn.

Hlun Solo. Ảnh: ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)

Hlun Solo (tên thật Baworntat Pengsook) là nhà sáng tạo nội dung du lịch nổi tiếng người Thái Lan với hơn 3,7 triệu người theo dõi trên Facebook, được biết đến qua những chuyến du lịch bụi một mình, tự quay, tự chụp và chia sẻ kinh nghiệm khám phá thế giới với chi phí tiết kiệm.

Kênh YouTube ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo). Ảnh chụp màn hình.

Chuyện gì đang xảy ra: Trong chuyến đi tới Georgia, Hlun mất liên lạc với gia đình sau lần liên hệ cuối cùng. Sau khoảng 13 ngày không có tin tức, người thân của Hlun đã đăng thông báo tìm kiếm và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ. Sau quá trình tìm kiếm, giới chức xác nhận Hlun được phát hiện đã tử vong trong một khách sạn ở Thủ đô Tbilisi. Thời điểm được tìm thấy, anh đã qua đời nhiều ngày; nguyên nhân tử vong hiện chưa được công bố chính thức.

Điểm đến trong mơ có phải là chốn an toàn?

Thực tế, mong muốn khám phá những địa điểm ít người biết đến, tránh xa các điểm du lịch đông đúc cũng là lựa chọn của không ít bạn trẻ khi bắt đầu một chuyến solo trip - du lịch một mình.

Bạn Quốc Thông (sinh viên ngành Truyền thông Xã hội, Đại học Công nghệ Swinburne) chia sẻ: “Mình không muốn đi những nơi đông khách du lịch hay nhiều người biết quá rồi. Vì là du lịch một mình nên mình ưu tiên trải nghiệm những quán xá ẩn khuất (hidden gems) và được trải nghiệm cuộc sống như người địa phương”.

Bạn Đào Ngọc Phương Anh. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, du lịch một mình tiềm ẩn không ít rủi ro mà du khách lần đầu đặt chân tới khó có thể lường trước. Bạn Đào Ngọc Phương Anh (sinh viên Đại học Minerva) từng có một học kỳ trao đổi tại thủ đô Buenos Aires, Argentina cho biết ngay từ buổi định hướng, nhà trường đã liên tục cảnh báo sinh viên quốc tế:

Không đi dạo công viên buổi tối, chấp nhận chuyện xe buýt có thể... không bao giờ đến và chuẩn bị tinh thần mất ví hay điện thoại như chuyện cơm bữa. Mua SIM điện thoại cũng dễ bị lừa nên mình chỉ còn cách dùng gói chuyển vùng quốc tế với chi phí đắt đỏ hơn. Mọi thứ dồn dập khiến tuần đầu tiên của mình tại Buenos Aires không khác một thử thách sinh tồn.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Việc lựa chọn điểm đến cho chuyến du lịch một mình không kém phần quan trọng bởi nhiều điểm đến bị bỏ hoang, trong núi rừng hẻo lánh hay thuộc địa phận biên giới giữa các quốc gia. Trước khi chốt lịch trình, bạn nên tìm hiểu xem nơi mình sắp đến có đang xảy ra thiên tai, xung đột hay bất ổn an ninh hay không; đồng thời theo dõi cảnh báo từ cơ quan ngoại giao và báo chí địa phương để chủ động thay đổi kế hoạch nếu cần.

Hành trang cho những chuyến đi một mình

Sau khi đã chọn được điểm đến phù hợp, điều quan trọng tiếp theo là chuẩn bị cho những tình huống ngoài kế hoạch.

Tiết kiệm quá mức là một rủi ro

Không ít tín đồ "solo trip" chọn nhà nghỉ giá rẻ, ngủ nhờ nhà người dân địa phương, đi nhờ xe, trekking không thuê hướng dẫn viên du lịch hay chọn các chuyến xe đêm để tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, tiết kiệm thông minh không đồng nghĩa với việc đánh đổi sự an toàn của bạn.

Hãy ưu tiên lựa chọn nơi lưu trú có đánh giá uy tín, mua bảo hiểm du lịch, sử dụng phương tiện di chuyển an toàn và cân nhắc thuê hướng dẫn viên khi khám phá những cung đường hiểm trở hoặc khu vực xa trung tâm.

Solo nhưng không cô độc

Trước khi du lịch một mình, bạn đừng quên gửi cho người thân lịch trình sơ bộ, mã đặt vé chuyến bay, số phòng khách sạn, ảnh hộ chiếu kèm theo số điện thoại khẩn cấp và bật tính năng chia sẻ vị trí theo thời gian thực (live location).

Trong trường hợp xảy ra bất trắc, bộ thông tin này sẽ giúp người thân hoặc cơ quan chức năng xác định vị trí và hỗ trợ bạn nhanh chóng hơn.

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Thói quen nhỏ đảm bảo an toàn

1. Mang theo pin dự phòng và luôn duy trì pin điện thoại trên mức 40%. 2. Tải sẵn bản đồ ngoại tuyến, cài đặt tính năng SOS trên điện thoại và lưu địa chỉ nơi lưu trú bằng ngôn ngữ địa phương. 3. Không để toàn bộ tiền mặt, thẻ ngân hàng và giấy tờ quan trọng trong cùng một chiếc ví.

Khám phá thế giới một mình luôn là trải nghiệm đáng nhớ, nhưng sự độc lập của một solo traveler nằm ở khả năng chuẩn bị đủ kỹ để dù có bất kỳ tình huống nào xảy ra, bản thân và những người yêu thương bạn vẫn biết phải làm gì. Một chuyến đi chỉ thật sự trọn vẹn khi luôn có một điểm đến cuối cùng: Trở về bình an.