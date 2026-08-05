ĐT Campuchia có "dàn sao" nhập tịch đa dạng còn ĐT Việt Nam "chuộng" cầu thủ Brazil?

HHTO - Những năm gần đây, xu hướng nhập tịch cầu thủ ngày càng phổ biến ở bóng đá Đông Nam Á. Nếu ĐT Việt Nam gây chú ý với 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, thì Campuchia lại liên tục bổ sung những gương mặt sinh ra hoặc trưởng thành ở Nhật Bản, châu Phi và nhiều quốc gia khác. Sự khác biệt này không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà phản ánh nguồn lực mà mỗi nền bóng đá đang sở hữu.

Mùa giải ASEAN Cup 2026 đánh dấu lần đầu HLV Kim Sang-sik cùng lúc đăng ký 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil trong đội hình gồm: Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno).

Trong khi đó, ĐT Campuchia cũng đang đẩy mạnh chiến lược nhập tịch, nhưng nguồn cầu thủ của họ lại rất khác. Đội tuyển xứ Chùa Tháp thời gian qua xuất hiện nhiều gương mặt có xuất thân từ Nhật Bản, các quốc gia châu Phi hoặc mang nhiều dòng máu khác nhau, tạo nên một đội hình đa quốc tịch hiếm thấy ở khu vực.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Việt Nam dường như "chuộng" cầu thủ Brazil, còn Campuchia lại lựa chọn những nguồn cầu thủ khác?

V.League tạo ra "nguồn" cầu thủ Brazil cho ĐT Việt Nam

Brazil từ lâu là quốc gia xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Hàng nghìn cầu thủ Brazil thi đấu tại các giải vô địch quốc gia ở châu Á, trong đó có V.League.

Trong nhiều mùa giải, ngoại binh Brazil luôn chiếm tỷ lệ lớn tại các CLB bóng đá Việt Nam. Không ít cầu thủ gắn bó nhiều năm với môi trường bóng đá trong nước, đáp ứng điều kiện xin nhập quốc tịch và đủ tiêu chuẩn khoác áo đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA.

Tài Lộc - Xuân Son - Hoàng Hên là 3 cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam đều đến từ Brazil. (Ảnh: VFF)

3 cầu thủ gốc Brazil đang khoác áo ĐT Việt Nam đều đi theo lộ trình này. Họ không được đưa về với mục tiêu nhập tịch ngay từ đầu, mà trải qua nhiều năm thi đấu tại V.League trước khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Nói cách khác, ĐT Việt Nam không chủ động "chọn Brazil", mà đang sử dụng nguồn cầu thủ được hình thành từ chính hệ thống giải quốc nội.

Campuchia tận dụng nguồn cầu thủ đa dạng hơn

Khác với Việt Nam, giải VĐQG Campuchia trong những năm gần đây thu hút cầu thủ đến từ nhiều khu vực khác nhau như Nhật Bản, châu Phi hay một số quốc gia châu Á.

Song song với đó, Liên đoàn Bóng đá Campuchia cũng tích cực tìm kiếm các cầu thủ có đủ điều kiện pháp lý để nhập quốc tịch hoặc đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA.

Vì vậy, ĐT Campuchia sở hữu nguồn cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc nước ngoài đa dạng hơn, thay vì tập trung vào một quốc gia.

ĐT Campuchia. (Ảnh: Fanpage Liên đoàn bóng đá Campuchia)

Giải VĐQG quyết định nguồn nhập tịch trong tương lai

Thực tế, nguồn cầu thủ nhập tịch của mỗi đội tuyển thường phản ánh cơ cấu ngoại binh tại giải vô địch quốc gia. Tại V.League, các cầu thủ Brazil luôn chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm ngoại binh suốt nhiều năm qua. Vì vậy, khi những cầu thủ này gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam và đáp ứng các điều kiện để nhập quốc tịch, họ cũng trở thành nguồn bổ sung tự nhiên cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, cầu thủ Brazil được đánh giá có khả năng thích nghi khá tốt với môi trường bóng đá Việt Nam, từ điều kiện khí hậu, lối sinh hoạt đến cường độ thi đấu, giúp họ duy trì sự nghiệp trong thời gian dài và có nhiều cơ hội đáp ứng các điều kiện về cư trú theo quy định.

Trong khi đó, ĐT Campuchia có thị trường cầu thủ quốc tế đa dạng hơn, dẫn đến đội tuyển quốc gia cũng xuất hiện nhiều gương mặt đến từ các nền bóng đá khác nhau.

Điều đó cho thấy, sự khác biệt giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia không nằm ở việc mỗi đội tuyển "thích" cầu thủ của quốc gia nào, mà ở nguồn lực mà họ có thể tiếp cận và phát triển.

Xu hướng nhập tịch được dự báo sẽ còn tiếp tục lan rộng tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, mỗi nền bóng đá sẽ có một con đường riêng, phụ thuộc vào lịch sử phát triển, chất lượng giải vô địch quốc gia, tiềm lực tài chính và nguồn cầu thủ mà họ có thể khai thác.