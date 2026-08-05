ĐT Việt Nam đứng nhất hay nhì bảng A sẽ có lợi hơn khi vào Bán kết ASEAN Cup 2026?

HHTO - Sau chiến thắng 3-0 trước ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam sáng cửa cạnh tranh ngôi đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, cũng xuất hiện quan điểm cho rằng xếp nhì bảng có thể mang lại lợi thế hơn khi bước vào Bán kết. Vậy thực hư ra sao?

Chiến thắng trước ĐT Indonesia giúp ĐT Việt Nam trở lại cuộc đua giành vé vào Bán kết ASEAN Cup 2026. Bên cạnh những tính toán về khả năng đi tiếp, nhiều người hâm mộ cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi: Liệu đội tuyển nên hướng đến ngôi đầu bảng A hay vị trí nhì bảng sẽ có lợi hơn ở vòng Bán kết?

Theo thể thức của ASEAN Cup 2026, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B ở Bán kết, trong khi đội nhì bảng A sẽ đối đầu với đội nhất bảng B. Vì vậy, việc xếp nhất hay nhì bảng A không tự động đồng nghĩa với việc gặp đối thủ mạnh hơn hoặc yếu hơn.

Cục diện 2 bảng đấu của ASEAN Cup 2026 tính đến 5/8.

Nguyên nhân là bởi bảng B vẫn chưa phân định thứ hạng chung cuộc. Nếu đội được đánh giá mạnh nhất bảng B cán đích ở vị trí nhất bảng, rõ ràng việc đứng đầu bảng A sẽ khiến ĐT Việt Nam có thể tránh được đối thủ này và chỉ gặp đội nhì bảng. Ngược lại, nếu xảy ra bất ngờ khiến đội mạnh rơi xuống vị trí nhì bảng, thì kịch bản xếp nhì bảng A lại có thể mang đến đối thủ dễ chịu hơn.

ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng bảng A gặp ĐT Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình vào 20h tối thứ Sáu 7/8. (Ảnh: VFF)

Nói cách khác, lợi thế của việc xếp nhất hay nhì bảng A còn phụ thuộc vào diễn biến của bảng B, chứ không thể kết luận chỉ dựa trên bảng xếp hạng hiện tại.

Ngoài câu chuyện đối thủ, vị trí đầu bảng còn mang đến một lợi thế khác. Theo quy định của giải đấu, đội đứng nhất bảng A sẽ được thi đấu trận lượt về Bán kết trên sân nhà. Đây là yếu tố được nhiều đội bóng đánh giá rất quan trọng bởi lợi thế sân bãi, sự cổ vũ của khán giả và tâm lý ở trận quyết định có thể tạo ra khác biệt lớn.

Chính vì vậy, trong bối cảnh bảng B chưa ngã ngũ, ĐT Việt Nam vẫn có lý do để hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng A thay vì tính toán tránh đối thủ. Chỉ khi hai bảng đấu kết thúc, người hâm mộ mới có thể xác định con đường nào thực sự thuận lợi hơn trên hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.