Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026: Thí sinh Việt Nam để lại ấn tượng đặc biệt

HHTO - Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam giành 1 giải Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 diễn ra từ ngày 2-4/8/2026 tại Hà Nội. Kỳ thi chính thức được tổ chức ngày 2/8 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai; Lễ trao giải diễn ra lúc 11h trưa nay ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong số 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất đến từ Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam. Sự góp mặt của các đoàn đến từ nhiều khu vực trên thế giới cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của AIMO, đồng thời tạo nên một không gian giao lưu học thuật và văn hóa đa dạng dành cho học sinh.

Đề thi tăng tính phân hóa, chú trọng tư duy ứng dụng

Theo ghi nhận ban đầu từ giáo viên, phụ huynh và thí sinh, đề thi AIMO International Final 2026 có độ khó và khả năng phân hóa cao hơn so với một số kỳ thi trước, đặc biệt ở Phần C. 8 câu hỏi cuối đặt ra những yêu cầu thử thách về tư duy, khả năng kết nối kiến thức và lựa chọn chiến lược giải quyết vấn đề. Sau khi kết thúc bài thi, nhiều thí sinh cho biết các bạn phải bỏ qua hoặc chưa thể hoàn thành từ 3-5 câu hỏi khó trong thời gian quy định.

Bên cạnh kiến thức toán học nền tảng, đề năm nay tăng cường các bài toán tư duy gắn với tình huống thực tế và những bối cảnh có tính liên ngành. Để tìm được lời giải, thí sinh không chỉ thực hiện các phép tính hoặc áp dụng trực tiếp công thức đã học mà còn phải đọc hiểu thông tin, nhận diện dữ kiện quan trọng, mô hình hóa tình huống, kết nối kiến thức và vận dụng linh hoạt tư duy toán học vào các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực.

Học sinh Việt Nam dự thi Đấu trường Toán học châu Á AIMO 2026. (Ảnh: Trọng Tài)

Cách thiết kế này hướng tới đánh giá sâu hơn năng lực tư duy logic, sáng tạo, giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng toán học của học sinh. Đồng thời, đề thi khuyến khích các thí sinh tìm hiểu vững chắc nền tảng toán học, hình thành thói quen phân tích bản chất vấn đề và phát triển khả năng sử dụng toán học như một công cụ để khám phá, lý giải và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn cũng như trong các lĩnh vực khoa học liên ngành.

Thí sinh trong phòng thi. (Ảnh: Kim Ngân)

Trong bối cảnh đề thi có độ khó và mức độ phân hóa cao, các danh hiệu và huy chương tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026 là sự ghi nhận xứng đáng đối với năng lực, sự bền bỉ và quá trình rèn luyện nghiêm túc của mỗi học sinh. Kết quả đạt được không chỉ phản ánh kiến thức toán học mà còn thể hiện bản lĩnh thi đấu, khả năng tư duy độc lập và nỗ lực vượt qua những thử thách học thuật ở cấp độ quốc tế.

Đoàn Việt Nam tăng mạnh về quy mô và thành tích

Theo kết quả chính thức, đoàn Việt Nam có 205 thí sinh đạt giải, đến từ 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có số lượng đông nhất với 105 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 thí sinh, TP.HCM 15 thí sinh và Tuyên Quang 14 thí sinh. Việt Nam là một trong những đoàn có quy mô lớn nhất tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

Thí sinh có mặt ở Lễ trao giải Vòng chung kết Quốc tế AIMO 2026 tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: Trọng Tài)

Đoàn Việt Nam giành 1 danh hiệu Champion, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Trần Sơn Hà, học sinh lớp 7, trường THCS Đặng Thai Mai - Nghệ An, xuất sắc giành giải Vô địch. Thí sinh Lưu Hải Đăng, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học & THCS Hà Nội - Thăng Long tại Hà Nội là một trong 4 thí sinh Việt Nam đạt giải Á quân 1, đồng thời có kết quả cao nhất trong nhóm này và được Ban Tổ chức trao cúp International Star. Đây là danh hiệu dành cho thí sinh có thành tích nổi bật nhất của mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham dự.

Năm 2025, Việt Nam cử 22 thí sinh tham dự Chung kết Quốc tế AIMO tại Tokyo, Nhật Bản. Cả 22 thí sinh đều đạt giải, gồm 1 Vô địch, 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

So với năm 2025, số thí sinh Việt Nam đạt giải năm nay tăng thêm 183 thí sinh. Số huy chương Vàng tăng 32, huy chương Bạc tăng 76 và huy chương Đồng tăng 66. Kết quả này cho thấy bước phát triển rõ nét cả về quy mô tham dự và thành tích của đoàn Việt Nam tại sân chơi AIMO quốc tế.

Mở rộng cơ hội hội nhập cho học sinh Việt Nam

Việc Chung kết Quốc tế AIMO lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam mở ra cơ hội để hàng trăm học sinh trong nước tham dự một sân chơi học thuật quốc tế ngay tại quê hương. Qua đó, các thí sinh giảm bớt trở ngại về khoảng cách địa lý và chi phí di chuyển, đồng thời có thêm điều kiện nhận được sự đồng hành trực tiếp từ gia đình và nhà trường.

Sự gia tăng mạnh về số lượng thí sinh cho thấy tiềm năng, nhu cầu và sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh Việt Nam đối với các sân chơi toán học quốc tế. Đây cũng là cơ hội để học sinh cọ xát, đánh giá năng lực, rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường học thuật đa văn hóa.

(Ảnh: Dương Triều)

Thông qua các hoạt động giao lưu giữa học sinh, phụ huynh và giáo viên đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa, vun đắp tình hữu nghị, nâng cao sự tự tin, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và tinh thần hội nhập cho thế hệ trẻ.

Ở góc độ giáo dục, AIMO góp phần phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng học sinh có năng lực toán học; đồng thời lan tỏa phương pháp học tập chú trọng tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Thành tích của đoàn Việt Nam là sự ghi nhận đối với nỗ lực của các thí sinh, sự tận tâm hướng dẫn của thầy cô giáo và sự đồng hành bền bỉ của gia đình.