Thắng ĐT Indonesia 3-0, ĐT Việt Nam đã chắc suất vào Bán kết ASEAN Cup chưa?

HHTO - Chiến thắng ĐT Indonesia với tỷ số 3-0 giúp ĐT Việt Nam nắm lợi thế lớn ở bảng A tại ASEAN Cup 2026. Vậy ĐT Việt Nam đã chắc suất vào Bán kết chưa, hay cần kết quả nào ở lượt cuối để đi tiếp?

Tóm tắt nhanh: · ĐT Việt Nam chưa chính thức vào Bán kết ASEAN Cup 2026 nhưng đang nắm lợi thế rất lớn. · Nếu hòa hoặc thắng ĐT Campuchia ở lượt cuối vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp. · Ngay cả trong trường hợp để thua ĐT Campuchia, ĐT Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội vào Bán kết.

ĐT Việt Nam tiến rất gần tấm vé vào Bán kết

Sau trận thắng 3-0 trước ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026 với 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm ĐT Singapore nhưng hơn về hiệu số, trong khi ĐT Indonesia đứng thứ ba với 6 điểm.

Thứ hạng ở bảng A hiện tại.

Ở lượt cuối vòng bảng, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Campuchia, còn ĐT Singapore chạm trán ĐT Indonesia.

Dù đang đứng đầu bảng, ĐT Việt Nam vẫn chưa chính thức giành vé vào Bán kết. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp đã mở rất rộng rồi.

ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia 3-0. Ảnh: VFF.

ĐT Việt Nam cần kết quả nào khi gặp ĐT Campuchia để đi tiếp?

Ở lượt đấu cuối, chuyện sẽ rất đơn giản nếu ĐT Việt Nam thắng hoặc hòa ĐT Campuchia. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn góp mặt ở Bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận ĐT Singapore - ĐT Indonesia.

Ngay cả trong trường hợp để thua ĐT Campuchia, ĐT Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp.

ĐT Việt Nam gần như chắc chắn vào bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Kịch bản nào khiến ĐT Việt Nam có thể không vào được Bán kết?

Chỉ còn một kịch bản thực sự bất lợi: ĐT Indonesia đánh bại ĐT Singapore, đồng thời ĐT Campuchia thắng ĐT Việt Nam với cách biệt rất lớn (ví dụ kịch bản ĐT Indonesia thắng ĐT Singapore 1-0, còn ĐT Campuchia thắng ĐT Việt Nam 9-0). Nhưng hiển nhiên đây thực sự là điều rất, rất khó xảy ra.

Như vậy, trước trận gặp ĐT Campuchia, quyền tự quyết gần như hoàn toàn nằm trong tay ĐT Việt Nam. Theo các trang thể thao thì kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất là ĐT Việt Nam sẽ vào Bán kết.

Trận ĐT Việt Nam - ĐT Campuchia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/8.