Trung Quốc: Nam diễn viên lên tiếng sau tin đồn đóng phim theo yêu cầu của "phú bà"

HHTO - Sau khi từ khóa liên quan đến việc đóng phim theo yêu cầu của "phú bà" leo Hot Search, một nam diễn viên Trung Quốc đã đăng video giải thích, đồng thời chia sẻ trải nghiệm khiến anh quyết định lên tiếng về ranh giới trong những cảnh quay thân mật.

Những ngày qua, đoạn video chia sẻ về trải nghiệm quay phim của nam diễn viên trẻ Tiểu Chung thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo những thông tin được lan truyền, dự án anh tham gia được cho là do một "phú bà" đầu tư, tự đảm nhận vai nữ chính và tuyển chọn nam chính. Bộ phim gồm hơn 50 tập với hơn 60 cảnh hôn, tuy nhiên Tiểu Chung không xác nhận các thông tin này mà chủ yếu lên tiếng về trải nghiệm của bản thân trong quá trình ghi hình.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên nhận thù lao 30.000 NDT (hơn 116 triệu đồng) cho dự án hơn 50 tập.

Chung Vũ Phi - nhân vật được mọi người nhắc đến trong câu chuyện đóng phim với "phú bà".

Trong bài đăng gần nhất, nam diễn viên cho biết mình bất ngờ khi xuất hiện trên "hot search" nhưng "từ khóa lại không được vẻ vang cho lắm". Anh cũng phủ nhận một số cách gọi đang lan truyền trên mạng: "Bộ phim tôi đóng không phải là phim ngắn thương mại. Tôi cũng không phải là nam người mẫu phim ngắn".

Tiểu Chung lên tiếng khi mọi người đánh giá anh "thiếu chuyên nghiệp". - Clip: zhongjiahao6.

Điều khiến đoạn chia sẻ thu hút sự chú ý là phần Tiểu Chung nói về các cảnh quay thân mật. Anh khẳng định bản thân không phản đối việc thực hiện cảnh hôn hay những phân đoạn gần gũi nếu đó là yêu cầu của kịch bản. "Đóng phim là công việc của tôi. Kịch bản viết thế nào thì tôi diễn như thế. Đối với các cảnh hôn hay cảnh thân mật, tôi đều có thể chấp nhận và phối hợp", nam diễn viên nói.

Tuy nhiên, anh cho rằng trong quá trình ghi hình đã xảy ra những hành động vượt ngoài điều mình đồng ý. Theo lời kể, bạn diễn có những cử chỉ thân mật quá mức trong lúc thực hiện cảnh hôn, khiến anh cảm thấy không thoải mái. Tiểu Chung cho biết khi đó vẫn lựa chọn tiếp tục hoàn thành cảnh quay vì còn là diễn viên mới, lo ngại nếu phản ứng sẽ bị đánh giá là "chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao".

Đoạn clip trước đó nói về kỷ niệm "khó quên" của Tiểu Chung. - Clip: zhongjiahao6.

Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã lên tiếng ủng hộ mình, đồng thời nhắn nhủ các đồng nghiệp trẻ: "Mặc dù hiện tại ngành điện ảnh và truyền hình đang trong giai đoạn ảm đạm, nhưng mọi người vẫn phải bảo vệ tốt giới hạn của bản thân. Phải biết nói "không" với những việc nằm ngoài phạm vi nghề nghiệp." Dù bức xúc lên tiếng, Tiểu Chung vẫn không tiết lộ tên bộ phim cũng như danh tính bạn diễn. Anh cũng mong cư dân mạng không tiếp tục truy tìm nữ chính hay đưa ra thêm những suy đoán về vụ việc.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dùng cho rằng nếu những gì nam diễn viên chia sẻ là sự thật thì đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, bởi ranh giới trong các cảnh quay thân mật cần được cả hai phía tôn trọng.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ sự hoài nghi khi Tiểu Chung không công khai tên dự án hay các bên liên quan. Một số bình luận cho rằng nếu vụ việc có đầy đủ căn cứ thì nên giải quyết bằng các kênh pháp lý thay vì chỉ đăng video chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cũng có người đặt câu hỏi liệu các diễn viên nữ từng gặp tình huống tương tự có nhận được sự quan tâm như trường hợp này hay không.