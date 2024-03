Olivia Rodrigo khoe tạo hình cực chất trong MV mới, vẫn tiếp tục hát về tình cũ

HHT - Dù đang bận rộn với chuyến lưu diễn GUTS World Tour, Olivia Rodrigo vẫn không quên chiêu đãi người hâm mộ tạo hình “cực bén" trong MV "Obsessed" nói về tình cũ.

Olivia Rodrigo vừa cho ra mắt phiên bản mở rộng của album GUTS cùng 5 ca khúc mới, bao gồm: Obsessed, Scared of My Guitar, Stranger, Girl I’ve Always Beenvà So American. Trong đó, Obsessed, Scared of My Guitar, Stranger, Girl I’ve Always Been là 4 ca khúc bí ẩn xuất hiện độc quyền trong các đĩa vinyl của album GUTS, chưa từng được ra mắt trên các nền tảng nghe nhạc. Oliva cũng đồng thời “thả xích" cho MV của ca khúc Obsessed, ca khúc mang nặng những lời ghen tị lẫn ngưỡng mộ của Olivia đến bạn gái mới của tình cũ.

Trước đó, Obsessed đã được Olivia trình diễn tại các đêm diễn của GUTS World Tour khiến các fan không khỏi phấn khích. Với giai điệu mạnh mẽ cùng phần lời đầy hài hước, các Livies (tên fandom của Olivia Rodrigo) khẳng định rằng đây sẽ là một trong những ca khúc được bật nhiều trong mùa Hè năm nay.

Xuyên suốt MV Obsessed, Olivia diện cho mình một chiếc váy đen ấn tượng. Tạo hình “mái ngố" cũng giúp nâng tầm nhan sắc tuổi 21 của giọng ca Brutal. Ngoài sự xuất hiện của những cô gái đồng cảnh ngộ với Olivia, khán giả cũng phải bật cười trước những “chiếc sash" được viết lên loạt lý do chia tay mà ít nhiều ai cũng từng nghe đến xuất hiện trong MV.

Dù vẫn xoay quanh câu chuyện về tình cũ, phần lời cũng như thông điệp gửi gắm qua ca khúc lần này không bị nhàm chán. Một số khán giả cho rằng đây sẽ là một trong số những ca khúc cuối cùng mà Olivia nhắc đến tình cũ, nhất là khi cô đang hạnh phúc bên bạn trai Louis Partridge. Ca khúc So American được nhận định là một ca khúc lãng mạn được Olivia dành tặng cho bạn trai hiện tại, cô thậm chí không ngần ngại nói lên tiếng lòng muốn được làm đám cưới.