Phim chiếu rạp: "Tay Sai Của Quỷ" khai thác mối quan hệ sếp - nhân viên “độc hại”

HHT - Universal tiếp tục thế mạnh của hãng cho chủ đề Dracula nói riêng và ma cà rồng nói chung bằng tựa phim mới nhất “Renfield" (Tay Sai Của Quỷ) với sự tham gia của dàn sao đình đám Nicolas Cage, Nicholas Hoult và Awkwafina.

Universal đã có sự đổi mới về cách khai thác dòng phim kinh dị trong năm 2023. Sự giật gân, nghiêm túc dần dần được bổ trợ bởi những yếu tố khác, trong đó có cả hài kịch. Sau M3GAN cực kỳ thành công thì Renfield là siêu phẩm tiếp theo thuộc hướng kinh dị - hài, mang đến trải nghiệm vừa sợ hãi, vừa buồn cười cho khán giả. Bộ phim là một câu chuyện đi sâu khai thác mối quan hệ sếp - nhân viên “độc hại” giữa Dracula và Renfield.

Renfield đã được giới thiệu trong cuốn tiểu thuyết Dracula kinh điển của nhà văn Bram Stocker. Trong truyện, Renfield được miêu tả là một tù nhân bị giam giữ tại một trại tị nạn - người đã ăn ruồi, nhện, chim và các sinh vật khác nhằm có được “sinh lực” của chúng và trở nên bất tử. Phát trển thêm từ đó, Renfield là cơ hội để chàng phụ tá số 1 của Dracula tỏa sáng, khi suốt nhiều năm anh đã đứng trong bóng tối để chăm sóc, quán xuyến công việc cho Dracula.

Sau nhiều thập kỷ phục vụ tận tụy cho chủ nhân của mình, Renfield giờ đây đang phải đối mặt với một cơn khủng hoảng toàn diện: Tuy không còn muốn tiếp tục phải tuân thủ các mệnh lệnh của Dracula nữa nhưng anh ta cũng không biết phải làm thế nào để có thể giải thoát cho mình.

Renfield tìm thấy tình yêu của đời mình, cũng chính là nguồn động lực chính để anh cam đảm ngỏ lời xin "nghỉ việc" với “sếp”. Không còn là cuộc chạy trốn, chiến đấu kinh dị giữa quỷ và người, Renfield mang đến phần nội dung mới gần gũi, thú vị và chưa từng có trên màn ảnh.

Renfield càng thêm được trông chờ khi có sự tham gia của tài tử hàng đầu Hollywood Nicolas Cage. Sau Shadow of the Vampire và Vampire’s Kiss, đây là lần hiếm hoi tiếp theo mà nam diễn viên thắng giải Oscar thủ vai quỷ hút máu, và là lần đầu thể hiện hình tượng Dracula kinh điển.

Ngoài Nicolas Cage, “hào quang” của Renfield còn đến từ nhiều ngôi sao đình đám không kém. Thủ vai nam chính kiêm phụ tá của Dracula là nam tài tử Nicholas Hoult (X-Men: Days of Future Past, Mad Max: Fury Road, The Menu), trong khi đó người tình của anh - nữ cảnh sát giao thông hài hước sẽ do Awkwafina thể hiện. Nữ diễn viên thắng giải Quả Cầu Vàng được khán giả biết tới nhiều nhất thông qua các bộ phim đình đám như Crazy Rich Asians,Shang-Chi and the Legend of Ten Rings.

Bên cạnh dàn cast đỉnh cao, Renfield Tay Sai Của Quỷ còn được cầm trịch bởi Chris McKay - đạo diễn đứng sau thành công của những siêu phẩm như The Tomorrow War, The Lego Movie….