Tinh Hà "Say Hi": Anh Trai IVAN gây chú ý với màn "bung visual" trong bồn tắm

HHTO - Chỉ với vài hình ảnh trong gói premium được lan truyền trên mạng xã hội, thử thách thực hiện photobook của Tinh Hà "Say Hi" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Không còn cạnh tranh bằng giọng hát hay vũ đạo, lần này các Anh Trai bước vào "cuộc chiến visual", nơi thần thái, khả năng tạo dáng và sự nhập vai trước ống kính trở thành yếu tố quyết định. Trong số đó, IVAN là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhờ bộ ảnh concept phòng tắm.

Khép lại tập 3 Tinh Hà "Say Hi", bên cạnh việc chia đội và lựa chọn ca khúc cho Livestage 2, các Anh Trai còn được giao một thử thách hoàn toàn mới: Thực hiện chụp photobook theo liên quân. Đây không chỉ là buổi chụp ảnh đơn thuần mà còn là phần thi mang tính cạnh tranh, khi liên quân có bộ photobook được khán giả yêu thích hơn sẽ giành lợi thế ở những vòng thi tiếp theo.

24 Anh Trai được chia làm hai liên quân để thực hiện thử thách mới.

Đáng chú ý, những hình ảnh hậu trường chụp photobook nằm trong gói premium của chương trình đã được cư dân mạng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong đó, IVAN nhanh chóng trở thành tâm điểm với concept phòng tắm. Ban đầu, nam ca sĩ vẫn tạo dáng theo đúng chủ đề như các thành viên khác. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với bối cảnh, anh chủ động cởi áo và tiếp tục thực hiện phần chụp với phong thái tự tin.

CoolKid bày tỏ sự thán phục trước độ "chịu chơi" của IVAN.

"Thiên thần" IVAN đốn tim fan với nụ cười tỏa nắng.

IVAN còn gây ấn tượng với người xem bằng thần thái tự tin và cuốn hút.

Khoảnh khắc này cũng khiến không khí trường quay trở nên sôi động hơn. Chứng kiến màn thể hiện của IVAN, CAPTAIN BOY và CoolKid liên tục hò hét, trêu chọc rồi rút điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của đồng đội. Cả hai chẳng khác nào những "fanboy" chính hiệu khi liên tục cổ vũ và không ngừng bắt trọn từng khung hình của IVAN.

CAPTAIN BOY và CoolKid quyết không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của đồng đội.

Bên cạnh IVAN, các Anh Trai khác cũng nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý với những bộ ảnh "hót hòn họt".

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự háo hức trước thành phẩm chính thức, trong đó có những chia sẻ hài hước như: "Photobook bao nhiêu tiền, tôi có tiền", hay "Đợi full photobook thôi".