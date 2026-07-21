ATVNCG 2026: Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu gây ấn tượng, thoát mác "tân binh"

HHTO - Vừa bước ra từ Tân Binh Toàn Năng, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu đã góp mặt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, khiến cả hai từng vấp phải nghi vấn được ưu ái. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn đầu tiên, hai nghệ sĩ Gen Z đã dần chinh phục khán giả bằng sự tiến bộ và bản lĩnh sân khấu.

Sự xuất hiện của Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG 2026) thu hút sự chú ý ngay từ khi danh sách Anh Tài K26 được công bố. Là hai gương mặt trưởng thành từ show "sống còn" Tân Binh Toàn Năng, cả hai không tránh khỏi những đồn đoán về việc được NSX "ưu ái".

Dù đối mặt với nhiều áp lực khi đứng chung sân khấu với các đàn anh dày dạn kinh nghiệm, hai nghệ sĩ trẻ đã nhanh chóng khẳng định sự nỗ lực và màu sắc riêng biệt.

Hồ Đông Quan xem việc được góp mặt tại ATVNCG 2026 là sự tin tưởng của nhà sản xuất, đồng thời cũng là trách nhiệm để bản thân phải nỗ lực nhiều hơn. "Đối với Quan, việc được tham gia thể hiện sự tin tưởng của mọi người. Mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ niềm tin đó", anh từng chia sẻ trong họp báo ra mắt chương trình.

Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu cho rằng cơ hội này đến từ quá trình đào tạo và rèn luyện nghiêm túc suốt hành trình Tân Binh Toàn Năng. Nam ca sĩ cho biết, bản thân đã được học tập bài bản về thanh nhạc, vũ đạo từ các chuyên gia Hàn Quốc cùng các huấn luyện viên Việt Nam trước khi bước lên sân khấu lớn.

Sau những tập đầu tiên, cả Hồ Đông Quan lẫn Thái Lê Minh Hiếu đều phần nào chứng minh được lựa chọn của chương trình không phải ngẫu nhiên.

Ở Công diễn Hội ngộ, Hồ Đông Quan gây ấn tượng với tiết mục solo Rắc Rối cùng màn kết hợp trong nhóm Tình Đầu Rực Cháy. Sở hữu nền tảng được đào tạo theo mô hình thần tượng, anh ghi điểm nhờ khả năng hát, nhảy đồng đều, phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Từ hình ảnh tân binh, Hồ Đông Quan cho thấy sự trưởng thành rõ rệt khi bước vào một chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm.

Hồ Đông Quan cho thấy sự lột xác khi góp mặt một cách đầy tự tin, bản lĩnh ở sân khấu ATVNCG 2026.

Hai Anh Tài nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả từ Tân Binh Toàn Năng cũng như các thành viên UPRIZE (nhóm nhạc bước ra từ chương trình). Nguồn: Facebook Hồ Đông Quan.

Nếu Hồ Đông Quan chinh phục khán giả bằng phong thái trình diễn, thì Thái Lê Minh Hiếu lại được nhiều người nhận xét là có màn tiến bộ rõ rệt, "đi từ đây ra kia".

Từ một thí sinh lớp D của Tân Binh Toàn Năng, Minh Hiếu trở thành một trong những Anh Tài nổi bật của K26 khi liên tiếp góp mặt trong các tiết mục được khán giả yêu thích như Move On và Nhong Nhong Nhong. Ở Move On, anh cùng Hoàng Tôn và OSAD tạo nên một sân khấu giàu năng lượng, được nhiều khán giả đánh giá là "gây nghiện".

Đến Công diễn 1, nam ca sĩ 2K2 tiếp tục tỏa sáng trong Nhong Nhong Nhong của Nhà Làm Mạnh bên cạnh Thái VG và Huỳnh Lập. Anh giữ vai trò giọng ca chính với những nốt cao giàu cảm xúc, góp phần tạo nên một trong những tiết mục được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi tập 3 lên sóng.