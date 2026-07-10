"Khắc chế" của Trấn Thành trong Vũ trụ Say Hi: Pháp Kiều nhập hội Phương Mỹ Chi

HHTO - Dù nổi tiếng với khả năng hoạt ngôn và ứng biến nhanh, MC Trấn Thành cũng không ít lần rơi vào thế "á khẩu" trước những gương mặt này trong Vũ trụ Say Hi.

Là MC cầm trịch và giữ nhịp xuyên suốt các chương trình thuộc "Vũ trụ Say Hi", Trấn Thành luôn ghi điểm với khả năng hoạt ngôn, ứng biến nhanh và không ngại "tung hứng" cùng dàn nghệ sĩ. Thế nhưng, bên cạnh những màn dẫn dắt duyên dáng, nam MC cũng nhiều lần trở thành "nạn nhân" của chính dàn cast.

Trấn Thành đụng độ nhiều "khắc chế cứng" trong Vũ trụ Say Hi.

Pháp Kiều

Nhắc đến những màn đối đáp viral nhất ở Tinh Hà "Say Hi" thời gian gần đây, không thể bỏ qua Pháp Kiều. Ngay từ tập đầu, rapper đã nhiều lần tạo nên loạt khoảnh khắc "hơn thua" cực duyên với Trấn Thành, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Pháp Kiều - Trấn Thành viral bởi những màn đối thoại đầy duyên dáng.

Điển hình là màn "pressing" khi Trấn Thành nhận xét mascot đại diện của Pháp Kiều có phần mũm mĩm. Giọng ca Cung Tên Tình Yêu lập tức đáp trả: "Anh mập hổng cho người ta mập hả?". Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến cả trường quay bùng nổ, còn Trấn Thành chỉ biết cười trừ vì bị "gậy ông đập lưng ông".

Pháp Kiều đối đáp với Trấn Thành "không để lại vụn". Nguồn: @bonheur.iee (TikTok)

Không chỉ đối đáp nhanh như chớp, Pháp Kiều còn nhiều lần "làm khó" Trấn Thành thông qua các nhiệm vụ của chương trình. Từ việc liên tục chen ngang lúc nam MC đang thoại cho đến màn "ông Hồng - bà Minh" gây bão mạng xã hội, mỗi lần "xà nữ" lên tiếng đều khiến Trấn Thành rơi vào thế bị động, chỉ biết cười trừ hoặc đứng hình trước những pha xử lý quá nhanh của đàn em.

Chính sự nhanh trí, hoạt ngôn cùng khả năng ứng biến sắc bén đã biến mỗi lần Pháp Kiều xuất hiện cạnh Trấn Thành trở thành một "cuộc đấu khẩu" đầy giải trí.

Phương Mỹ Chi

Mối quan hệ giữa Trấn Thành và Phương Mỹ Chi đã kéo dài hơn một thập kỷ, bắt đầu từ thời nữ ca sĩ tham gia Giọng Hát Việt nhí 2013. Chính vì vậy, dù đã bước vào Em Xinh “Say Hi” Phương Mỹ Chi vẫn giữ thói quen gọi nam MC là "chú", xưng "con" như những ngày đầu quen biết.

Sự tích xưng hô "chú - cháu" của Trấn Thành - Phương Mỹ Chi chưa bao giờ có hồi kết. Nguồn: @sam25xr (TikTok)

Điều này vô tình tạo nên những tình huống hài hước khi các Em Xinh đều gọi Trấn Thành bằng "anh", còn riêng Phương Mỹ Chi vẫn kiên quyết giữ cách xưng hô cũ. Không ít lần nam MC phải bất lực nhắc nhở rằng nữ ca sĩ đang tham gia Em Xinh "Say Hi" chứ không phải Cháu Xinh "Say Hi", nhưng giọng ca Bóng Phù Hoa vẫn quyết không đổi.

Phương Mỹ Chi là "khắc chế" của Trấn Thành trong mùa năm đó. Nguồn: @ntt12_07 (TikTok)

Thế nhưng, càng được nhắc thì Phương Mỹ Chi càng khiến khán giả bật cười với những màn tung hứng tự nhiên. Bộ đôi "chú - cháu" liên tục chọc ghẹo nhau về tuổi tác, cân nặng hay những màn “quăng miếng hụt”, biến những cuộc trò chuyện trên sân khấu thành điểm nhấn của chương trình.

Quang Trung

Tại Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên, Quang Trung là một trong những cái tên được khiến Trấn Thành phải "á khẩu". Nếu ở Running Man Vietnam mùa 3, bộ đôi ghi dấu với màn tung hứng Tám Trung - Hai Thành đầy ăn ý, thì sang Anh Trai "Say Hi", tình anh em này "có chắc bền lâu" khi Quang Trung liên tục tranh thủ "cà khịa" đàn anh mỗi khi có cơ hội.

Vốn thân thiết ngoài đời, Quang Trung gần như không hề e dè trước Trấn Thành. Nam diễn viên nhiều lần bắt bẻ cách dẫn dắt, trêu ngoại hình, "bóc" những tình huống dở khóc dở cười của nam MC ngay trên sân khấu. Mỗi lần Quang Trung cất lời, Trấn Thành hoặc bật cười vì quá bất ngờ, hoặc chỉ biết lắc đầu bất lực trước màn tung hứng đầy lém lỉnh của người em thân thiết.



Không chỉ Say Hi, Quang Trung còn "tung hứng" cùng Trấn Thành trong nhiều chương trình.

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