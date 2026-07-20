Con trai Lâm Vỹ Dạ lột xác ngoại hình, sắp nối gót bố mẹ "càn quét" màn ảnh?

HHTO - Bánh Mì - con trai cả của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt một lần nữa được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trong những hình ảnh mới nhất, Bánh Mì gây chú ý bởi màn lột xác ngoại hình khi trông đậm chất thể thao, thay vì dáng vẻ thư sinh như xưa.

Giao diện khoẻ khoắn của Bánh Mì nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đằng sau cặp kính cận quen thuộc là nhan sắc như một tân binh màn ảnh thực thụ.

Giao diện mới của Bánh Mì - con trai Lâm Vỹ Dạ gây chú ý. Nguồn: @enjoyhaircut3

Thực chất trước đó, Bánh Mì đã từng tham gia một số dự án nghệ thuật, như bộ phim điện ảnh Kính Vạn Hoa: Bắt Đền Con Ma hay MV Hoa Giấy của bố mẹ.

Bánh Mì trong một số dự án nghệ thuật từng tham gia.

Bánh Mì tên thật là Khôi Nguyên, sinh năm 2011. Cậu là anh trai lớn của bé Xá Xị (Khôi Vỹ, sinh năm 2013). Có bố mẹ là nghệ sĩ nên từ nhỏ, Khôi Nguyên đã quen thuộc với khán giả khi thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình cũng như tại các sự kiện.

Theo chia sẻ từ gia đình, dù sở hữu ngoại hình nổi bật cùng sự săn đón của truyền thông, Khôi Nguyên vẫn giữ nguyên sở thích và lối sống đời thường, thích ăn mặc năng động và phù hợp với lứa tuổi. Chỉ khi cùng bố mẹ tham dự các sự kiện, cậu bé mới chọn trang phục chỉn chu, lịch sự hơn.

Đằng sau vẻ ngoài có phần chững chạc, Lâm Vỹ Dạ từng tự hào tiết lộ con trai lớn có tính cách hiền lành và ngoan ngoãn. Trong cuộc sống thường ngày, Bánh Mì rất hiểu chuyện, sống tình cảm và luôn chủ động nhường nhịn em út vốn có phần lém lỉnh hơn.

Thay vì gò bó hay áp đặt con cái, vợ chồng nghệ sĩ Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ lựa chọn đồng hành và tôn trọng thế giới riêng của con. Cả hai luôn chú trọng giáo dục các con phải giữ sự tử tế trong mọi hoàn cảnh sống. Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô thường nhắc nhở các con rằng cha mẹ không thể ở bên cạnh để chăm sóc suốt đời, vì vậy hai anh em cần phải học cách tự lập để vững vàng nên người.