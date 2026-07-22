Khách mời Tinh Hà "Say Hi": LEONSASH gây thương nhớ với visual tựa Martin CORTIS

HHTO - Ở tập 3 Tinh Hà "Say Hi", khán giả đã được chiêm ngưỡng loạt khách mời sẽ xuất hiện trước thềm Live Stage 2 của chương trình. Khác với các mùa trước của Vũ trụ "Say Hi", dàn khách mời năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế với những thế mạnh khác nhau.

Los Fuegos Horns

Los Fuegos Horns là một nhóm kèn đồng cao cấp quy tụ các nghệ sĩ kỳ cựu từ Mekong Delta Big Band. Dù không phải là cái tên quá quen thuộc với đông đảo khán giả, nhóm đã đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân,... trong các dự án và sân khấu biểu diễn.

Người dẫn dắt nhóm là Kobe Thuy - nghệ sĩ đa nhạc cụ có thể chơi saxophone, sáo, các loại kèn đồng, guitar,... Anh từng góp phần tạo nên thành công của bản hit Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của HIEUTHUHAI.

Hai thành viên còn lại cũng đều là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Pierre Renaud là nghệ sĩ saxophone, kỹ sư âm thanh và nhà soạn nhạc người Pháp. Trong khi đó, Misha Krasnopolsky là nghệ sĩ trombone, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Moskva - một trong những cái nôi đào tạo nhiều tài năng âm nhạc hàn lâm của thế giới.

Tory Sax

Tory Sax là nghệ sĩ saxophone đến từ Hàn Quốc với hơn 1.000 đêm diễn trong nước và hơn 50 chuyến lưu diễn khắp châu Á. Sở hữu phong cách biểu diễn kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh sang trọng của saxophone và nhịp điệu sôi động của nhạc điện tử, anh đã chinh phục đông đảo khán giả bằng những màn trình diễn cuốn hút, hiện đại và giàu năng lượng.

Bên cạnh đó, Tory Sax còn khiến người hâm mộ phát cuồng bởi độ đẹp trai. Dù tham gia với vai trò là người chơi nhạc cụ, anh được kỳ vọng sẽ cùng đội của Pháp Kiều ghi điểm visual mạnh mẽ với khán giả.

Vận Toàn

Vận Toàn là nghệ sĩ piano kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên thế giới. Với kênh TikTok đạt gần 20 triệu người theo dõi, hình ảnh Vận Toàn chơi piano tại các địa điểm công cộng ở nhiều quốc gia đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam lẫn quốc tế.

Tuy nhiên, thành công của anh không chỉ dừng lại trên mạng xã hội. Album piano đầu tay HOME của anh nhanh chóng vượt mốc 15 triệu lượt nghe, khẳng định dấu ấn của một nghệ sĩ vừa sáng tác vừa biểu diễn.

Kỹ năng của Vận Toàn cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi anh vinh dự trở thành khách mời đặc biệt trong tour diễn châu Âu Piano Pop của nhà soạn nhạc lừng danh Tony Ann, biểu diễn tại hàng loạt nhà hát danh tiếng như Berlin, London, Paris... Với kỹ thuật trình diễn ấn tượng, tư duy hình ảnh hiện đại cùng khả năng chạm đến hàng triệu khán giả bằng âm nhạc piano giàu cảm xúc, Vận Toàn được xem là đại diện cho thế hệ nghệ sĩ toàn cầu mới.

2pillz

Đứng sau sản phẩm của nhiều nghệ sĩ như tlinh, Andree, GREY D, 2pillz đã trở thành nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc với khán giả Việt Nam.

Nổi tiếng với dòng nhạc Afrobeat và RnB, anh đã góp phần tạo nên thành công cho hàng chục bản hit của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại Vũ trụ "Say Hi", anh vẫn mang đến một bất ngờ khi chọn nhạc cụ chủ đạo là đàn đá.

Album đầu tay của 2pillz là Pillzcasso đã được trang đánh giá âm nhạc Pitchfork chấm 7,1 điểm - một số điểm tương đối cao. Chính những thanh âm mới lạ từ các nhạc cụ dân tộc đã gây ấn tượng với các nhà phê bình khó tính hàng đầu thế giới. Vì vậy, nhiều khán giả mong chờ vào sự kết hợp của âm thanh đàn đá truyền thống với phong cách mới mẻ, hiện đại của đội Wren Evans.

LEONSASH

Từ những video cover các bản hit toàn cầu, LeonSash thu hút hàng triệu người theo dõi trên TikTok bằng phong cách chơi guitar điện mạnh mẽ, giàu năng lượng. Nghệ sĩ đến từ Moldova nổi bật với khả năng kết hợp guitar cùng K-pop và văn hóa Pop hiện đại với hơn 100 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng.

Bên cạnh việc tái hiện các ca khúc nổi tiếng, LeonSash còn tham gia sản xuất audio/video cho dự án Eurovision 2024 của Moldova, biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc về K-pop và Asian Pop Culture, đồng thời hợp tác trong các chiến dịch quảng bá của Xdinary Heroes, Chris Grey và anime Chainsaw Man.

Bên cạnh tài năng, LeonSash còn sở hữu ngoại hình điển trai với phong cách đậm chất rock, thường xuyên khiến người hâm mộ "đổ gục" qua mỗi video biểu diễn. Trên mạng xã hội, không ít khán giả còn nhận xét nam guitarist có nhiều nét tương đồng với Martin của nhóm nhạc CORTIS, từ mái tóc vàng, gương mặt góc cạnh đến thần thái lạnh lùng trên sân khấu.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả còn nhận xét nam guitarist có nhiều nét tương đồng với Martin của nhóm nhạc CORTIS.

Emil Vergo

Gương mặt cuối cùng xuất hiện trong tập 3 là Emil Vergo. Anh là tay trống đẳng cấp thế giới khi từng thống trị các tour diễn tại nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ hay Tây Ban Nha.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, những đêm nhạc có sự góp mặt của anh thường xuyên cháy vé. Ngoài ra, anh cũng tốt nghiệp một trường nhạc danh giá là Nhạc viện Quốc tế Moscow.

Tuy sở hữu phong cách trình diễn bùng nổ và vẻ ngoài gai góc, anh lại được giao phó bản demo rất tình cảm là Mộng Duyên. Nhiều khán giả trông chờ sự kết hợp của 2 phong cách trái ngược nhau này, đặc biệt là khi người đã chọn bản demo này là Anh Trai Quang Hùng MasterD với màu sắc âm nhạc cũng không kém phần độc đáo.