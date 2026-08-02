Chung kết Quốc tế AIMO 2026: Thí sinh chơi đàn, đọc sách cực chill trước giờ thi

HHTO - Sáng 2/8, hàng nghìn thí sinh và phụ huynh đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho Vòng thi Chung kết Quốc tế AIMO 2026 được tổ chức tại Hà Nội. Sự căng thẳng hay hồi hộp dường như rất nhỏ, thay vào đó là tâm thế tự tin, thoải mái đối với cả "team Việt Nam" và "team quốc tế".

Vòng Chung kết Quốc gia của Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2026 đã tổ chức thành công hồi tháng 5 năm nay. Cuộc thi do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Tiền Phong, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên thần Nhỏ là các đơn vị thực hiện.

Năm học 2025 - 2026, cuộc thi thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia Vòng Sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc gia, trong đó gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn để đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội.

Mỗi năm, Chung kết Quốc tế AIMO lại được tổ chức tại một nước. Chung kết Quốc tế AIMO 2026 chọn Việt Nam là "chủ nhà", thể hiện rõ uy tín của ban tổ chức Việt Nam đối với hội đồng quốc tế, cũng là cơ hội cho học sinh Việt Nam giao lưu với bạn bè quốc tế ngay tại Tổ quốc.

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Sáng 2/8, vòng Chung kết Quốc tế chính thức được tổ chức tại trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội). Ban tổ chức đón khoảng 1.300 thí sinh đến từ nhiều quốc gia như Brazil, Canada, Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines...

Ảnh: Trọng Tài

"Team quốc tế" hay "quốc nội" đều có chung một cảm nhận - đó là thoải mái, tự tin bước vào phòng thi. Nhiều bạn đã lên kế hoạch "đi chill" vì có một ngày trống để chờ đến lễ trao giải (ngày 4/8).

Tại sảnh trường Ngôi Sao Hoàng Mai, ban tổ chức bố trí nhiều bàn check-in chia theo khu vực thi và quốc gia. Công tác chuẩn bị diễn ra trơn tru, nhanh chóng. Một điều phối viên đa ngôn ngữ cũng được huy động để hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh tìm phòng thi, khu nghỉ ngơi.

Một bạn tween đọc sách trước khi vào phòng thi.

Thí sinh Việt và quốc tế "feel" cùng cây đàn piano tại sảnh chờ.

Bạn Kiều Lê Minh Đạt - học sinh trường Tiểu học & THCS Tây Hà Nội (Western Hanoi School - WHS) từng giành Huy chương Bạc tại vòng Chung kết Quốc tế của AIMO 2025, tiếp tục trở lại với Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Cậu bạn tranh thủ ôn lại kiến thức một chút từ những đề cũ trước giờ thi. Minh Đạt chia sẻ: "Mình thấy khác biệt với năm ngoái là cảm giác tự hào khi lần này được thi tại Việt Nam, được nhìn bạn bè quốc tế có mặt đông đảo tại quê hương. Lần này, mình quyết tâm giành được Huy chương Vàng".

Các thí sinh được đội TNV hướng dẫn vào khu vực thi. Ảnh: Trọng Tài