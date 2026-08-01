Gần 300 học sinh Việt Nam dự thi Chung kết Quốc tế AIMO 2026 tổ chức tại Hà Nội

HHTO - Gần 300 học sinh Việt Nam sẽ góp mặt tại Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026, tăng gấp hơn 13 lần so với năm trước. Việt Nam cũng là nước đăng cai vòng Chung kết năm nay, dự kiến đón khoảng 1.300 thí sinh cùng gần 1.000 phụ huynh, giáo viên và người đồng hành đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, gần 300 học sinh Việt Nam đã đủ điều kiện tham dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2025, khi đoàn Việt Nam chỉ có 22 học sinh tham dự vòng Chung kết tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).

Đoàn học sinh Việt Nam tại lễ trao giải cuộc thi diễn ra tại Nhật Bản.

Với gần 300 thí sinh, đoàn Việt Nam trở thành một trong những đoàn có lực lượng đông nhất tại vòng chung kết năm nay. Các thí sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với hơn 100 học sinh, tiếp theo là Thanh Hóa với 20 học sinh, TP.HCM có 15 thí sinh và Tuyên Quang có 14 thí sinh. Các thí sinh còn lại đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Theo Ban Tổ chức, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng thí sinh tham dự đông nhất gồm: Brazil, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Việt Nam lần đầu đăng cai Vòng Chung kết Quốc tế

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Vòng Chung kết Quốc tế AIMO. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội). Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Ngoài khoảng 1.300 thí sinh tham dự cuộc thi, Ban Tổ chức cho biết sẽ có gần 1.000 phụ huynh, giáo viên và người đồng hành đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham dự các hoạt động của vòng chung kết.

Theo Ban Tổ chức, việc đăng cai sự kiện là cơ hội để học sinh Việt Nam được tranh tài trong một sân chơi Toán học uy tín, đồng thời giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế ngay trên sân nhà.

Đấu trường Toán học châu Á không chỉ hướng đến việc đánh giá năng lực Toán học mà còn tạo môi trường học thuật quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa và truyền cảm hứng cho những học sinh yêu thích môn Toán.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

AIMO quốc tế phụ trách chuyên môn, Việt Nam hỗ trợ tổ chức

Ban Tổ chức cho biết, tại Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, AIMO quốc tế chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung chuyên môn, quy chế thi, lịch thi, chương trình hoạt động, điều kiện tham dự và các quy định liên quan đến vòng chung kết.

Trong khi đó, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam đảm nhận việc tiếp nhận đăng ký, tổng hợp danh sách thí sinh, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong quá trình tham dự kỳ thi.

Các thông tin về lịch thi, địa điểm, sơ đồ phòng thi, số báo danh, lễ trao giải và các hướng dẫn dành cho thí sinh sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức cũng khuyến cáo phụ huynh và thí sinh chỉ nên căn cứ vào các thông báo chính thức trước khi đặt vé máy bay, khách sạn hoặc sử dụng các dịch vụ phát sinh nhằm tránh những chi phí không cần thiết nếu lịch trình hoặc một số nội dung được AIMO quốc tế điều chỉnh.

Trong ngày thi, thí sinh được yêu cầu có mặt đúng thời gian, đúng địa điểm quy định và tuân thủ đầy đủ quy chế thi cũng như nội quy của Ban Tổ chức.

Thành tích năm 2025 tạo động lực cho đoàn Việt Nam

Năm 2025, Vòng Chung kết Quốc tế AIMO được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), quy tụ hơn 3.100 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế có quy mô lớn nhất khu vực châu Á.

Đoàn Việt Nam khi đó chỉ có 22 học sinh tham dự nhưng đạt thành tích nổi bật với 100% thí sinh đoạt giải, gồm 1 giải Quán quân (Champion), 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

So với năm ngoái, quy mô đoàn Việt Nam năm nay đã tăng từ 22 lên gần 300 học sinh. Theo Ban Tổ chức, sự gia tăng mạnh về số lượng thí sinh phản ánh sức hút ngày càng lớn của AIMO đối với học sinh Việt Nam cũng như sự quan tâm của phụ huynh, nhà trường đối với sân chơi Toán học quốc tế này.