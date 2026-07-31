Tách nhỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT thành nhiều đợt: Teen lo ngại về tính công bằng

HHTO - Thông tin về lộ trình chuyển đổi hình thức thi tốt nghiệp THPT đang thu hút sự chú ý của các "cư dân" học đường. Điều các sĩ tử 2K9 quan tâm nhất là đề xuất chia thành nhiều đợt thi khác nhau liệu có đảm bảo tính công bằng.

Đề thi giữa các đợt có cùng độ khó?

Việc chia nhỏ kỳ thi thành nhiều đợt thi đặt ra dấu hỏi về việc đảm bảo mức độ khó - dễ, tính phân loại tương đồng giữa đề thi trong các đợt thi khác nhau.

Bạn Nhật Hậu (Lớp 11A14, trường THPT Tam Phú, TP.HCM).

Bạn Nhật Hậu (Lớp 11A14, trường THPT Tam Phú, TP.HCM) kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi được bạn kỳ sẽ rút ngắn thời gian chấm thi từ 2-3 tuần so với hình thức thi trên giấy, giảm thiểu sai sót thủ công và tối ưu hóa quy trình tổ chức.

Tuy nhiên, do không phải địa phương nào cũng đủ điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính nên Nhật Hậu cũng bày tỏ sự quan ngại về độ chuẩn hóa toàn quốc của kỳ thi: “Yếu tố công bằng giữa các thí sinh sẽ khó được đảm bảo do sử dụng những bộ đề hoàn toàn khác nhau."

Bạn Thùy Lâm (Lớp 12 Chuyên Văn, trường Phổ thông Năng khiếu, TP.HCM)

Bạn Thùy Lâm (Lớp 12 Chuyên Văn, trường Phổ thông Năng khiếu, TP.HCM) thì lo ngại tính công bằng khó được đảm bảo khi các sĩ tử phải thi vào những thời điểm khác nhau. "Ngay cả khi giữa các đợt thi chỉ cách nhau từ 1 đến 2 ngày thì các thí sinh thi sau vẫn có thêm hàng chục giờ đồng hồ để ôn luyện" - Thùy Lâm nêu ý kiến.

Giao diện bảng chọn môn thi trên máy tính. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Bên cạnh đó, tính bảo mật của đề thi khi tổ chức kỳ thi thành nhiều đợt cũng được teen quan tâm. Những câu hỏi như liệu có rủi ro bị can thiệp kỹ thuật hoặc xâm nhập hệ thống để đánh cắp dữ liệu đề thi, thay đổi kết quả bài làm... được nhiều bạn đặt ra.

Áp lực và cơ hội

Bạn Triệu Huy (Lớp 12 Chuyên Văn, trường THPT Gia Định, TP.HCM).

Bạn Triệu Huy (Lớp 12 Chuyên Văn, trường THPT Gia Định, TP.HCM) cho rằng về mặt tâm lý, những thí sinh tham gia đợt thi đầu tiên chịu áp lực lớn hơn so với các thí sinh dự thi ở những đợt thi sau.

Tuy nhiên, theo xu thế tuyển sinh đại học hiện nay, xét điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ là một trong nhiều phương thức tuyển sinh đại học. Do đó, sĩ tử nên chủ động gia tăng cơ hội bằng việc cùng lúc lựa chọn nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Việc có nhiều đợt thi hoặc lộ trình thi từng môn được chia nhỏ có thể giảm tải áp lực, giúp học sinh quản lý thời gian hiệu quả hơn. Nếu biết cách sắp xếp hợp lý, chúng mình có thể biến sự thay đổi này thành lợi thế trong cuộc đua đường dài chinh phục cánh cửa đại học.

Bạn Thảo Tâm (Lớp 12 Chuyên Văn, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM).

Bạn Thảo Tâm (Lớp 12 Chuyên Văn, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) kỳ vọng việc có sẵn nguồn đề sát với thực tế sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình học tập và ôn luyện của các bạn. Trên thực tế, nhiều học sinh lớp 12 đều đặt ra nhiều mục tiêu và tham gia các kỳ thi khác nhau chứ không dồn toàn bộ nguồn lực vào duy nhất một kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Giao diện mẫu một phần bài thi môn tiếng Anh trên máy tính. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Thêm vào đó, bạn cũng cho biết việc chia kỳ thi tốt nghiệp THPT thành nhiều đợt thi sẽ cho phép thí sinh chủ động phân bổ thời gian ôn tập theo từng giai đoạn cao điểm. Cách sắp xếp này giúp học sinh giảm thiểu áp lực khi không phải ôm đồm quá nhiều kỳ thi cùng một lúc, tránh tình trạng bị phân tán sự tập trung.

“Trong 3 tháng đầu có thể tập trung hoàn toàn cho các kỳ thi ngoại ngữ quốc tế, các tháng tiếp theo sẽ dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.” - Thảo Tâm chia sẻ về lộ trình dự kiến trong tương lai nếu kỳ thi được chia thành nhiều đợt.